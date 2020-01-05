Adıyaman'ın Sincik ilçesi ve Sivas'ta eğitime 1 gün ara verildi

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Sincik ilçesinde dün gece etkili olan yoğun kar yaşından dolayı okullar 6 Ocak 2020 Pazartesi günü tatil edildi. Yoğun kar yaşı nedeniyle birçok köy yolunun ulaşıma kapandığı, kapanan köy yolların henüz açılmadığı gerekçesiyle ilçe genelindeki tüm okullarda eğitime 6 Ocak Pazartesi günü ara verildi.

SİVAS'TA EĞİTİME 1 GÜN ARA VERİLDİ

Sivas'ta İmranlı ilçesi Kaymakamlığı, etkili olan kar yağışı nedeniyle, kapalı köy yolları ve oluşabilecek buzlanma olayları dikkate alınarak okulları 6 Ocak Pazartesi günü 1 gün süre ile tatil etti. Bir günlük tatilin ilçe genelinde geçerli olduğu belirtildi.

METEOROLOJİ'DEN KAR YAĞIŞI UYARISI