Adıyaman Yaban Keçisi Envanter Çalışması Devam Ediyor

Adıyaman
'da, yaban keçilerinin envanter çalışması devam ediyor.
Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar
Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yaban keçilerinin envanteri çıkartılacak. 10 gün sürecek olan yaban keçilerinin yaşamlarını sürdürdüğü Koru, Hisar-Şengil, Halluf, Zivar, Ulubaba, Olgunlar, Meydan, Akdağ
, Çekirge, Şahkolu ve Akçalı
sahalarında yaban keçilerinin sayımı yapılıyor. 2017 yılında 3 bin 182 olan yaban keçi sayısının bu yıl arması bekleniyor. Ekipler tarafından yapılan envanter çalışmaları esnasında yaban keçileri kamera tarafından görüntülendi.
Akdağ,Doğa Koruma ve Milli Parklar,Adıyaman
07 Aralık 2018 Cuma 09:53