Adıyaman Yağmur Nedeniyle Düşen Kaya Parçaları Yolu Trafiğe Kapattı

Yağmur nedeniyle düşen kaya parçaları yolu trafiğe kapattı Adıyaman
'ın Gerger
ilçesinde sağanak nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları karayolunu trafiğe kapattı.
İlçeye bağlı Şengil Köyü yakınlarında 2 gündür aralıksız devam eden yağmur nedeniyle gevşeyen kayalar karayoluna düştü. Yol, kaya parçaları nedeniyle trafiğe kapanırken, karayolları ve belediyeye bağlı ekipler kaya parçalarını yoldan kaldırmak için çalışma başlattı.
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ADIYAMAN (DHA
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(Tür: Yurt)
Gerger,Adıyaman
11 Aralık 2018 Salı 21:47