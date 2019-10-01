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Adıyaman yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu

Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulunduADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.

01.10.2019 21:20
Yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu
ADIYAMAN'da, yakınlarının 3 gündür haber alamadığı Şevket Kaya (62), polis ekiplerince evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde, Esentepe Mahalesi'nde meydana geldi. Evinde yalnız oturan Şevket Kaya'dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri evden kötü kokular geldiğini fark etti. Çilingir yardımıyla girilen evde Şevket Kaya'nın cansız bedeni bulundu. Evde yapılaı incelemenin ardından Kaya'nın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adıyaman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Adıyaman yakınlarının haber alamadığı kişinin evde cansız bedeni bulundu

Şevket Kaya, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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