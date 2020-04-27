Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Yalnız yaşadığı evde ölü bulunduADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Yasemin Yılmaz (41), yakınları tarafından evde ölü bulundu.

27.04.2020 23:31 | Son Güncelleme: 27.04.2020 23:32

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

ADIYAMAN'da, yalnız yaşayan Yasemin Yılmaz (41), yakınları tarafından evde ölü bulundu.

Olay, akşam saatlerinde Yavuz Selim Mahallesinde meydana geldi. Psikolojik rahatsızlığı olan Yasemin Yılmaz'dan yakınları haber alamadı. Telefonlara cevap vermemesi üzerine endişelenen yakınları Yılmaz'ın evine geldi. Yılmaz'ın zile de cevap vermemesi üzerine yakınları kapıyı kırarak içeri girdi. Odada Yasemin Yıldız'ı hareketsiz yatarken gören yakınları sağlık görevlilerinden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık görevlilerinin kontrolünde Yılmaz'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Yılmaz'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Yılmaz'ın ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netleşecek.

ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi Haberler
Korona sonrası çocuklar arasında iltihaplanma vakaları uzmanları harekete geçirdi
Nur Yerlitaş’ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış Haberler
Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış
Modacı Nur Yerlitaş’ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu Haberler
Modacı Nur Yerlitaş'ın ölümü, ünlü isimleri yasa boğdu
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak Haberler
4 bölgeyi işaret eden Dünya Sağlık Örgütü uyardı: Salgın bitme noktasından çok uzak
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir? Haberler
64 yaşında hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş kimdir?
Mardin’de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı Haberler
Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş’ın yanına defnedilecek Haberler
Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek
Türkiye’nin ABD’ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu Haberler
Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu
Haberler››Güncel››ADIYAMAN Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

23:38: ABD, Hafter'in kendisini "devlet başkanı" ilan etmesinden "üzüntü" duydu - Haber 23:37: SİLİVRİ'DE 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SONRASI VATANDAŞ SEMT PAZARI GİRİŞİNDE UZUN KUYRUK OLUŞTU. - Haber 23:37: Koronanın bitiş tarihini işaret eden Bilim Kurulu üyesi umutlu konuştu: Çok fazla zaman almaz - Haber 23:35: Fotoğraf çektirmek isterken 35 metreden düşen kadın öldü - Haber 23:34: Muğla'da demir boruya sıkışan oğlağı itfaiye kurtardı - Haber 23:01: Türkiye'nin ABD'ye göndereceği koronavirüs tıbbı yardım malzemelerinin ayrıntıları belli oldu - Haber 22:52: Nur Yerlitaş'ın hayatını kaybetmesi ile ilgili detaylar netleşti: 2 gün önce ayağını kırmış - Magazin 22:42: Nur Yerlitaş, vasiyeti üzerine annesi Saadet Yerlitaş'ın yanına defnedilecek - Magazin 19:17: Mardin'de sokağa çıkma yasağı denetimlerinde esnafı tokatlayan polis, görevden alındı - Haber