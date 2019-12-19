Haberler » Güncel » Adıyaman yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı - Haber

Adıyaman yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı

Yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadıADIYAMAN'da, dere kenarında bir kadının çığlık atıp, yardım istediği ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri bölgeye gitti.

19.12.2019 22:06 | Son Güncelleme: 19.12.2019 22:11
Yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı
ADIYAMAN'da, dere kenarında bir kadının çığlık atıp, yardım istediği ihbarı üzerine polis ve AFAD ekipleri bölgeye gitti. Arama yapan ekipler, herhangi bir şey bulamadı.
Olay akşam saatlerinde Ali Taşı Mahallesi'ndeki Çırçır deresi yakınlarında meydana geldi. Polisi arayan bir kişi dereye yakın yerden bir kadının çığlık atıp yardım istediğini söyledi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve AFAD ekibi sevk edildi. Ekipler yaklaşık 1 saat süren aramada bölgede bir şey bulamadı.
Adıyaman yardım çığlığı ihbarına giden ekipler, sonuç alamadı

Polis, AFAD, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:12   Bursa'da "Uyum Mahalle Buluşmaları" toplantısı - Haber
23:11   Bakan Dönmez, enerji politikası ve Doğu Akdeniz meselesini değerlendirdi (1) - Haber
23:10   ABD'de otomotiv üreticilerine hatalı hava yastığı nedeniyle soruşturma - Haber
23:07   Türk kadınının "hak mücadelesi"ni anlatan kitap tanıtıldı - Haber
23:06   Uyum Mahalle Buluşmaları'nın 26'ncısı Orhangazi'de düzenlendi - Haber
20:10   İnanılmaz kaza! Yolcu şoförün üzerine düşünce araç şarampole devrildi: 5 yaralı - Haber
18:29   Dikkat çeken iklim çağrısı: Yeni yılda kardan değil kumdan adam yapacağız! - Haber
18:25   4. kattan beton zemine düşen 2 yaşındaki minik Helin öldü - Haber
18:09   Ailesine kına bırakıp intihar etti: Kanınızla elimi kirletmek istemiyorum - Haber
17:38   Glint Global'e 'Yılın İhracat Çıkışı Yapan Markası' ödülü - Haber
19.12.2019 23:15:42