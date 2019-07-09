09.07.2019 14:35
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ADIYAMAN Yarım asırdır 'topaç' üretiyor

Yarım asırdır 'topaç' üretiyorADIYAMAN'da Abuzer Özer (73), unutulmaya yüz tutan topaç üretiyor.

Yarım asırdır 'topaç' üretiyor
ADIYAMAN'da Abuzer Özer (73), unutulmaya yüz tutan topaç üretiyor. 50 yıldır bu işi yaptığını söyleyen Özer, teknolojiye direndiğini belirterek, yetiştirecek çırak bulamamaktan şikayet etti.
Oturakçılar Pazarı'ndaki ahşap oyuncak ustası 5 çocuk babası Abuzer Özer, çevresine ip sarılıp yere atılarak döndürülen ve bir zamanlar çocukların vazgeçilmezi olan topacın yerini günümüzde bilgisayar, tablet gibi cihazlardaki sanal oyunların aldığını ifade etti. Yarım asırdır topaç ve ahşap oyuncaklar üreten Özer, Teknolojiye karşı direnmeye çalışıyoruz. Sağlıklı olduğu için ve nostaljiyi yaşattığı için yarım asırdır ahşap oyuncaklar üretmeyi sürdürüyorum. Ömrüm ve sağlığım el verdikçe de yapmaya devam edeceğim. Günümüz oyuncakları, çocukların sağlığına zararlıdır. Teknolojiden dolayı işler düştü ama direnmeye, ayakta durmaya çalışıyoruz. Tek şikayetim benden sonra bu mesleği sürdürecek olmayışı. Çünkü yıllardır yanımda çalıştıracak bir çırak bile bulamıyorum dedi. ADIYAMAN Yarım asırdır 'topaç' üretiyor
Kaynak: DHA
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