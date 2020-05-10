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ADIYAMAN Yasakların kalkmasıyla 65 yaş üstündekiler parklara akın etti

Yasakların kalkmasıyla 65 yaş üstündekiler parklara akın ettiADIYAMAN'da, kısıtlamaların kalkmasıyla 65 yaş ve üzerindekiler parklara akın etti.

10.05.2020 13:09 | Son Güncelleme: 10.05.2020 13:13
Yasakların kalkmasıyla 65 yaş üstündekiler parklara akın etti
ADIYAMAN'da, kısıtlamaların kalkmasıyla 65 yaş ve üzerindekiler parklara akın etti.
Adıyaman'da, koronavirüs salgını nedeniyle sokağa çıkması kısıtlanan 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar saatlerin 11.00'i göstermesiyle dışarı çıktı. Günler sonra evlerinden çıkan vatandaşlar, yürüyüş yapıp, parklarda vakit geçirdi. Sokağa çıkanların maske taktıkları ve parklarda da sosyal mesafe kuralına dikkat ederek birbirleriyle sohbet ettikleri görüldü. Günler sonra dışarı çıktıkları için mutlu olduklarını belirten 65 yaş ve üzerindeki vatandaşlar, herkesin tedbirli olmasını istedi. ADIYAMAN Yasakların kalkmasıyla 65 yaş üstündekiler parklara akın etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber

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