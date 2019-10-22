Haberler » Güncel » Adıyaman yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Adıyaman yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulunduADIYAMAN Besni ilçesinde, Şengül Alaca (86), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.

22.10.2019 15:47
Yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
ADIYAMAN Besni ilçesinde, Şengül Alaca (86), yalnız yaşadığı evinde yakınları tarafından ölü bulundu.
Besni'de yalnız yaşayan Cemre Alaca'dan haber alamayan yakınları, öğle saatlerinde eve geldi. Yakınları, defalarca kapıyı çalmasına rağmen sonuç alamayınca 1'nci kattaki evin penceresinden içeri baktı. Alaca'yı yerde hareketsiz gören yakınları, polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Gelen itfaiye ekibinin pencere korkuluğunu ve camını girerek girdiği evde, sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde Cemre Alaca'nın öldüğü belirlendi.
Cemre Alaca'nın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Adıyaman yaşlı kadın, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
16:40 Terör örgütü yandaşları Türk kahvehanesine saldırdı
16:40 Oslo'da ambulansla saldırı
16:40 Fidanlar, şehitler için toprakla buluşturuldu
16:40 Kayseri'de işçi servis midibüsü devrildi: 20 yaralı
16:40 Hırsızlık firarileri Kocaeli'de yakalandı
16:40 Taha Akgül'den altın madalya (3)
16:38 Lise öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı'na destek
22.10.2019 16:41:08