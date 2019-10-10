Haberler » Güncel » Adıyaman yaşlı ve engellilerin oturması için konulan kanepe çalındı.

Adıyaman yaşlı ve engellilerin oturması için konulan kanepe çalındı.

Yaşlı ve engellilerin oturması için konulan kanepe çalındıAdıyaman'da bir iş yerinin önüne yaşlılar ve engellilerin oturması için konulan kanepe, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

10.10.2019 16:54
Yaşlı ve engellilerin oturması için konulan kanepe çalındı
Adıyaman'da bir iş yerinin önüne yaşlılar ve engellilerin oturması için konulan kanepe, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, dün öğle saatlerinde Kayalık Mahallesi'nde meydana geldi. Sercan Can'a ait iş yerinin önüne yaşlıların ve engellerin oturması için konulan kanepe, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Sabah iş yerine gelen Sercan Can kanepenin yerinde olmadığı fark edip, güvenlik kamerası kayıtlarını izledi. Görüntülerde, kanepenin 2 kişi tarafından çalındığını fark eden, polise haber verdi.
İhbar üzerine gelen polis, iş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.
Adıyaman yaşlı ve engellilerin oturması için konulan kanepe çalındı.

Adıyaman, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:30 YPG/PKK, Fırat Kalkanı bölgesine saldırılarını sürdürüyor
17:30 Kilis'ten Münbiç bölgesine zırhlı muharebe aracı sevkıyatı
17:30 - Milli Eğitim Bakanı Selçuk, Azerbaycanlı ve Türk rektörlerle bir araya geldi
17:30 İznik'te türbe ile mezarlık tuvaletinin kapıları çalındı
17:29 Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, amatör spor kulüp yöneticileri ve federasyon başkanları ile bir...
17:24 Şair Nabi öğrencileri yeni spor sahasına kavuştu
17:28 800 çocuk geleneksel oyunları oynadı
10.10.2019 17:31:59