ADIYAMAN Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaçtıADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışan Şahin Beke, motosikletin çarpması ile yaralandı.

19.06.2020 13:38 | Son Güncelleme: 19.06.2020 14:22
Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı
ADIYAMAN'da, yolun karşına geçmeye çalışan Şahin Beke, motosikletin çarpması ile yaralandı. Polis kaçan motosiklet sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.
Kaza, öğle saatlerinde Hoca Ömer Mahallesi'nde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün adı öğrenilemeyen motosiklet, yolun karşına geçmeye çalışan Şahin Beke'ye çarparak kaçtı. Kazayı görenlerin ihbarı ile olay yerine gelen sağlık ekipleri Beke'yi, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Hastanede tedaviye alınan Beke'nin, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Polis kaza sonrası kaçan motosiklet sürücüsünü belirleyerek yakalamak için çalışma başlattı. ADIYAMAN Yayaya çarpan motosiklet sürücüsü kaçtı

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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