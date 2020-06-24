ADIYAMAN Yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı

Yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktıADIYAMAN'da trafik ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

24.06.2020 20:53 | Son Güncelleme: 24.06.2020 22:11
Yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı
ADIYAMAN'da trafik ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu motosikletin çalıntı olduğu belirlendi. Çekiciyle otoparka götürülen motosikletin sahibi Ö.D. ise yeni aldığı motosikletin çalındığından haberi olmadığını söyledi.
Adıyaman Trafik Şube ve Denetleme Müdürlüğü ekipleri Alitaşı Mahallesi'nde yaptığı uygulamada O.D'nin kullandığı 02 LD 078 plakalı motosikleti durdurdu. Motosikletin yapılan sorgusunda çalıntı olduğu belirlendi. Motosikleti yeni aldığını ve çalıntı olduğunu bilmediğini söyleyen O.D. ise şaşkınlık yaşadı. Motosiklet çekiciyle otoparka götürülürken O.D. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. ADIYAMAN Yeni aldığı motosiklet çalıntı çıktı

Kaynak: DHA

Etiketler: Motosiklet, Adıyaman, Güncel, Haber

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