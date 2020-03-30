Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

ADIYAMAN Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim etti

Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim ettiADIYAMAN'da yaşayan Yasin Ödemiş, yolda bulduğu ve içerisinde bin lira para bulunan cüzdanı polise teslim etti.

30.03.2020 14:58 | Son Güncelleme: 30.03.2020 15:00
Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim etti
ADIYAMAN'da yaşayan Yasin Ödemiş , yolda bulduğu ve içerisinde bin lira para bulunan cüzdanı polise teslim etti.
Mara Mahallesi'nde pazarcılık yapan Yasin Ödemiş, sabah saatlerinde yolda Şaban Şahin'e ait cüzdanı buldu. İçerisinde bin lira para ve kimlik kartları olan cüzdanı alan Ödemiş, sahibini çevrede bulamayınca durumu polise bildirdi. Ödemiş, çağrısı üzerine gelen polislere cüzdanı teslim ederek sahibine ulaştırılmasını istedi. Polis, cüzdanı teslim alarak Ödemiş'e duyarlılığından dolayı teşekkür etti. Polisler, cüzdanı sahibi Şaban Şahin'e teslim etmek için bölgeden ayrıldı. ADIYAMAN Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Şaban Şahin, Ödemiş, Güncel

Haberin Videosu :

ADIYAMAN Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim etti
Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› Güncel ››ADIYAMAN Yolda bulduğu içinde para olan cüzdanı polise teslim etti - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı Haberler
Sokağa çıkma yasağı gelecek mi? İletişim Başkanı Altun yanıtladı
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti Haberler
Dolu otobüste yolculuk eden vatandaşlar, o anları videoya kaydetti
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı Haberler
Ünlü iş adamı Sadettin Saran, korona nedeniyle 1 milyonluk bağış yaptı
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar Haberler
Yasağa uymayıp sahilde yürüyenlere ceza! Miktarı görünce şaşıp kaldılar
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi Haberler
Koronavirüs tedavisi gören Prens Charles taburcu edildi
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed’in ordusuna virüs bulaştırdı Haberler
Esed güçlerinin telefon konuşmaları ortaya çıktı! İranlı milisler Esed'in ordusuna virüs bulaştırdı
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı Haberler
Yasağa rağmen dişçiye giden 74 yaşındaki adama para cezası uygulandı
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında Haberler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantina altında

Son Dakika Güncel Haberleri

16:35: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı - Haber 16:34: Kocaeli'de kamu personeli serbest kıyafetle mesaiye gidebilecek - Haber 16:33: Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplantısı başladı - Haber 16:33: Malatya Büyükşehir uzaktan eğitime başlıyor - Haber 16:33: Hakkarili kadınlar cerrahi maske üretiyor - Haber 16:22: İletişim Başkanı Fahrettin Altun sokağa çıkma yasağı hakkında: Vatandaşların hürriyetinin kısıtlanmasına taraftar değiliz - Haber 15:15: Son dakika: Koronavirüs tedbirleri kapsamında 39 yerleşim yeri karantinaya alındı - Haber 14:59: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün ulusa sesleniş konuşması yapacak - Haber 14:59: Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik, "Salgın ne zaman bitecek?" sorusuna yanıt verdi - Haber 14:20: Yasağa rağmen sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlara bin TL para cezası verildi - Haber