ADIYAMAN Zabıta memuru, tartıştığı husumetlisini ayağından vurdu

Zabıta memuru, tartıştığı husumetlisini ayağından vurdu

ADIYAMAN'da, zabıta memuru Kureyş Karakuş, tartıştığı husumetlisini tabancayla ayağından vurarak yaraladı.

Olay, sabah saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. Kureyş Karakuş, borç meselesinden dolayı aralarında husumet bulunan Ayhan Akbaş ile sokakta karşılaştı. İkili arasında başlayan tartışma sırasında öfkelenen Karakuş, yanındaki tabanca ile Ayhan Akbaş'a ateş ederek ayağından yaraladı. Kavgayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri yaralı Akbaş'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Olayın ardından kaçan şüpheli zabıta memuru Kureyş Karakuş ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.