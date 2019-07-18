18.07.2019 14:28
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ADIYAMAN Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı

Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptıAdıyaman'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı.

Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı
Adıyaman'da, Necmettin Bakır (30), yakaladığı ve zehirli olduğunu söylediği yılanı kent merkezine getirip, boynuna sardı, elinde salladı. Görenlerin korkuyla izlediği Bakır, yılanı doğaya bırakacağını söyledi.
Necmettin Bakır, Doyran köyünde tarlada gördüğü yılanı yakalayıp, Sıratut Mahallesi'ndeki evine getirdi. Bakır, zehirli olduğunu söylediği yılanla sokağa çıkıp, onlarca kişinin gözü önünde cebine koydu, boynuna sardı, elinde salladı. Çocukluğundan bu yana yılan yakaladığını söyleyen Necmettin Bakır, Yılanı Doyran köyünde buldum. Kayaların arasında gördüm. Kuyruğundan tutup hemen yakaladım. Biraz oynayacağız sonra götürüp, bırakacağız doğaya. Bu yılan 1,5 yaşında engerek yılanı dedi. ADIYAMAN Zehirli olduğunu söylediği yılanla gösteri yaptı
Kaynak: DHA
Necmettin Bakır, Adıyaman, Doyran, Güncel

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