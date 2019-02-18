Adıyamanlı 72 Yaşındaki Kadının Okuma Aşkı

Adıyaman
'da yaşayan 4 çocuk ve 10 torun sahibi 72 yaşındaki Zeliha Baltacı, azmi sayesinde 3 ayda okuma yazma öğrendi.
Baltacı, okuma yazma öğrenmek için yaklaşık 3 ay önce Halk Eğitim Merkezine başvurdu.
Okuma yazma arzusunu hiçbir zaman kaybetmeyen Baltacı, yıllardır içinde ukde kalan bu isteğini gerçekleştirmek için okul sıralarına oturdu.
İlkokul öğrencileri gibi hafta içi her gün Halk Eğitim Merkezindeki derslere katılan Baltacı, yaklaşık 3 aylık kursun ardından okuma yazma öğrenerek en büyük hayalini gerçekleştirdi.
Zeliha Baltacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, üç ay gibi kısa sürede okuma yazma öğrendiği için çok mutlu olduğunu söyledi.
Geçmişte ailesinin kendisini okutmadığını anlatan Baltacı, şöyle devam etti:
"Okuma yazma öğrenmeyi çok istiyordum. Babam okutmadı, 'kızlar okula gitmez' dedi. Erkek kardeşimi okula gönderdi. Daha sonra evlendim ama eşim de okula göndermedi. Çarşıya çıktığımda tabelaları okuyamıyordum, şimdi ise okuyabiliyorum. Azmettim ve okuma yazmayı öğrendim. 'Bu yaşta okuyup da ne yapacaksın' diyenler oldu. Ben hiçbir lafa aldırış etmeden kursa gelip okuma yazma öğrendim."
Baltacı, evde eşinin de kendisine okuma yazma konusunda yardımcı olduğunu dile getirerek, 4 çocuğu ve 10 torunu bulunduğunu, çocuklarının da kendisine destek olduğunu kaydetti.
Okuma bilmediği için günlük yaşamda çok zorlandığını aktaran Zeliha Baltacı, "Okuma yazma bilmezsen hayatın eksik demektir. Şu anda beni görenler şaşırıyor. Çok şükür okuma yazmayı öğrendim." diye konuştu.
Kurs öğretmeni Hürmet Kılınç ise sınıfta 15 öğrenciye eğitim verdiğini, özellikle Baltacı'nın çok gayretli olduğunu söyledi.
Okumanın yaşı olmadığını ifade eden Kılınç, "Okuma yazma bilmeyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Okuma yazma bilmemek bir eksikliktir. Buraya gelip kısa sürede okuma yazma öğrenebilirler. Zeliha ninemiz, okuma yazma öğrenmesiyle herkesi şaşırtıyor. 3 ay gibi kısa sürede okuma yazma öğrendi. Biz de çok mutluyuz." dedi.
Kaynak: AA