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Adıyamanlı berberden depremzedelere anlamlı yardım

Elazığ Sivrice depreminde evleri hasar gören depremzedeler için Adıyamanlı berber iş yerinde yardım kampanyası başlattı.

28.01.2020 15:06 | Son Güncelleme: 28.01.2020 15:11Adıyamanlı berberden depremzedelere anlamlı yardım
depreminde evleri hasar gören depremzedeler için Adıyamanlı berber iş yerinde yardım kampanyası başlattı.

Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da hasara neden olan depremin yaraları devlet tarafından sarılırken vatandaşlar da kenetlendi. AFAD tarafından başlatılan yardım kampanyalarına destek veren vatandaşlar battaniye, çocuk bezi ve gıda maddelerinden oluşan yardımları çeşitli sivil toplum kuruluşlarının kampanyaları ile depremzedelere ulaştırıyor. A

Adıyamanlı berber Abuzer Demir, Elazığ depreminin ardından depremzedeleri yalnız bırakmadı. Müşterilerine sosyal medya üzerinden ve SMS ile yardım kampanyası başlattığını duyuran Abuzer Demir'in iş yerine çok sayıda yardım malzemesi getirildi. Yardımlardan en anlamlısı ise Abuzer Demir'in yeğeni ilkokul 2. sınıf öğrencisi Elifsu Demir'in harçlıklarını biriktirdiği kumbarasını getirmesiydi. Elifsu Demir, harçlıklarının bulunduğu kumbarayı depremde evleri zarar gören çocuklara gönderdiğini söyledi. Battaniye yardımında bulunan berber müşterisi Mehmet Alkan, Elazığ'daki kardeşlerinin zor durumda olduklarını ve kendilerine ise yardım etmek düştüğünü söyledi. Berber Abuzer Demir ise depremin vurduğu depremzedelere geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Milletimize geçmiş olsun. Elazığ, Malatya, Adıyaman halkına ve bu bölgede bulunan bütün insanlara geçmiş olsun. Allah bir daha bu tür şeyleri bizlere yaşatmasın. Yerin altından veya yerin üstünden gelecek bütün afetlere, sellere, zelzelelerden bizleri uzak tutsun. Bizlerde depremzedelere yardım için bir kampanya başlattık. Gelen müşterilerimize, arkadaşlarımıza mesaj yoluyla, sosyal medya hesaplarımızdan ulaştık. Sağ olsun onlarda bizleri kırmadılar. Her gelen dolu dolu geliyor. Allah onlardan razı olsun, keselerine bereket, Allah hayırlarını kabul etsin" diye konuştu. - ADIYAMAN

Abuzer Demir, Adıyaman, Sivrice, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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