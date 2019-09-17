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Adıyamanlı bisikletçiler Elazığ'da madalyaları topladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Fırat Üniversitesi tarafından 14-15 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da, düzenlenen 'Dar Bölge Dağ Bisikleti' yarışlarında Adıyaman rakiplerini geride bıraktı.

17.09.2019 17:13Adıyamanlı bisikletçiler Elazığ'da madalyaları topladı
Türkiye Bisiklet Federasyonu ve Fırat Üniversitesi tarafından 14-15 Eylül tarihleri arasında Elazığ'da, düzenlenen 'Dar Bölge Dağ Bisikleti' yarışlarında Adıyaman rakiplerini geride bıraktı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Elazığ, Malatya, Diyarbakır, Erzurum ve Adıyaman'dan 60 bisikletçi katıldığı yarışlarda sporcuların başarılarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Zorlu bir parkuru başarı ile tamamladıklarını belirten Müdür Keleş, "Bisiklet sporunda bir çok yarışmalara katılarak derece elden sporcularımızın yanı sıra Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde ilk kez düzenlenen ve Türkiye geneli 30 ilden 450 sporcunun mücadele verdiği Türkiye Şampiyonası 3.Etap Puanlı Bisiklet Yol Yarışmalarına ev sahipliği yaptık. Bisiklet sporcularımız katıldıkları yarışmalarda madalya alarak ilimize dönmeleri bizleri mutlu ediyor. Büyük Kadınlar da Fadime Özge Şahin 1., Ezgi Şahin 2., Büyük erkekler de Abdülhakim Arslan 3., Genç Erkekler de Alperen Güler 2., Kadir Kızıldil de 3. olarak tamamladı" diye konuştu. - ADIYAMAN

Adıyaman, Elazığ, Güncel

Kaynak: İHA

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