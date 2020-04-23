Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Spor

Adıyamanlı çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı

Adıyaman Belediyesi, 23 Nisan'ı evinde kutlayacak olan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliği ayaklarına kadar götürdü.

23.04.2020 16:11 | Son Güncelleme: 24.04.2020 10:01
Adıyamanlı çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı
Adıyaman Belediyesi, 23 Nisan'ı evinde kutlayacak olan çocuklara sürpriz yaparak, etkinliği ayaklarına kadar götürdü.

Korona virüs tedbirleri kapsamında bu yıl resmi kutlamanın yapılamadığı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza atan Adıyaman Belediyesi, çocukların ve yetişkinlerin 23 Nisan'ı evlerinden katılarak kutlayabilecekleri bir etkinlik düzenledi.

Şehrin kuzeyinde bulunan 416 dairelik Narlıkuyu sitelerinin olduğu alanda gerçekleştirdiği etkinlik için ses sistemi kurup, balkonları dolduran çocuklara ve yetişkinlere Türk bayrağı ile uçan balonlar dağıtan belediye görevlileri, çocuklara unutulmaz bir 23 Nisan etkinliği yaşattı.

İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan etkinlik için balkonlara çıkarak belediye aracından çalınan şarkılara eşlik eden çocukların sevincine ortak olan Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, bu özel günün tüm olumsuzluklara rağmen en güzel şekilde kutlanması amacıyla böyle bir organizasyonu düzenlediklerini söyledi.

Kılınç, "Gözleri parıl parıl parıldayan bu çocuklarımız geleceğimizin teminatı, yarınlarımızın umududur. Hepsinin gözlerinden öpüp, bayramlarını kutluyorum. Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100'ncü yılı. Aynı zamanda dünya çocuklarına armağan edilen tek bayramında 100'ncü yılıdır. Biliyorum, tüm çocuklarımız çok üzgün, dışarıya çıkamadıkları için canları çok sıkıldı. Ama biraz daha sabretsinler inşallah az kaldı. Ülkemiz korona virüsle mücadelede dünyaya örnek olacak işlere imza atıyor. Ama bu yetmez. Ülkemizin daha birçok alanda dünyaya örnek olabilmesi için çocuklarımız kendilerini daha da geliştirmeliler. Tüm çocuklarımızdan sokağa çıkmanın yasak olduğu bu dönemde bol bol kitap okumalarını istiyorum. Bu vesileyle, başta bu bayramı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi ve vefat etmiş gazilerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Çocuklardan Zeynep Tuncer ise "Okullar kapalı olduğu için 23 Nisan'ı okulda kutlayamadık diye çok üzgünüz. Saat 9'da balkonda istiklal marşını okuyacağız. Bugün 100. Yılımızı kutluyoruz çok mutluyuz" şeklinde konuştu.

Vatandaşlardan Yakup Tuncer ise "Sınıf öğretmeniyim, çocuklarımızla okullarda kutlamak vardı ama malum virüsten dolayı gerçekleştiremedik. Çocuklarımız istiklal marşını okuyarak evlerde resimler yaparak meclisimizin 100. Yılına katılacaklar" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, 23 Nisan, Güncel , Haber
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan’da ortaya çıktı Haberler
Salgında, 10 Nisan gecesinin etkisi 20-21 Nisan'da ortaya çıktı
’Türkiye’nin Vuhan’ı oldu’ diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti Haberler
"Türkiye'nin Vuhan'ı oldu" diyerek bir kentimizin adını telaffuz etti
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu Haberler
Bilim insanları, koronavirüsün vücudumuza nereden girdiğini buldu
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor Haberler
Araç sahiplerine kötü haber! Benzine büyük zam geliyor
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar’ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı Haberler
Büyük aşk 2 hafta sürdü! Neymar'ın annesinin ayrılık nedeni şaşırttı
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz Haberler
Akşener: Ben, Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Cumhuriyet projesiyiz
Akşener’e Türkiye’nin önünde açıkça soruldu: FETÖ’cü müsünüz? Haberler
Akşener'e Türkiye'nin önünde açıkça soruldu: FETÖ'cü müsünüz?
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı Haberler
Kardeşini aldatan eniştesini affetmedi: 1 ölü 1 yaralı
Haberler››Güncel››Adıyamanlı çocuklar 23 Nisan'ı evlerinde kutladı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:15: Baharda erkeklere kıyafet önerileri - Haber 11:15: Sorumsuzluğun böylesi: Görenlere 'pes' dedirtti - Haber 11:15: TÜBİTAK ve British Council'dan bilim ve teknoloji alanında ikili iş birliği - Haber 11:13: SARAYBURNU'NDA YUNUSLARDAN GÖRSEL ŞÖLEN - Haber 11:12: Sokağa çıkma kısıtlamasında aç kalan hayvanlar için seferber oldular - Haber 10:57: Koronavirüsü yenen Bilim Kurulu Üyesi Ünal: Bende öksürük değil; ishal, bulantı, kusma görüldü - Haber 10:18: Bilim insanlarından dikkat çeken araştırma: Koronavirüsün vücuda ana giriş kapısı bulundu - Haberler 09:33: Son Dakika: GSM operatörleri ramazan ayında herkese 1 GB ücretsiz internet sağlayacak - Ekonomi 08:53: Mansur Yavaş, ihtiyaç sahipleri için "Bir iftar da benden" kampanyası başlattı - Haber 21:02: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 23 Nisan dolayısıyla ulusa seslendi, çocuklarla İstiklal Marşı'nı okudu - Haber 20:02: Son Dakika: Türkiye'de 23 Nisan'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 115 artarak 2 bin 491'e yükseldi - Haber