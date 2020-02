Adıyamanlı eskrimci ikizler Zagreb'den madalyayla dönmeyi hedefliyor

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde 6 yıldır sürdürdükleri eskrim sporunda başarılarına başarı katan ikizler 14 yaşındaki Elif Naz ve Duru Hayber , 14 Yaş Altı Avrupa Circuit müsabakalarına katılıp şampiyon olmak istiyor.Gölbaşı Atatürk Ortaokulu 8'inci sınıf öğrencileri Duru ve Elif Naz Hayber, gittikleri salonda kendilerinden büyük sporcuların başarılarına tanıklık etmelerinin ardından 8 yaşında eskrim sporu yapmaya başladı. Beden Eğitimi Öğretmeni babaları Ahmet Hakan Hayber ise ikiz kızlarına olan desteğini hiç esirgemedi.Spor hayatında birçok başarı elde eden Duru Hayber, 2016'da Gölbaşı ilçesinde düzenlenen flöre açık turnuvasında Türkiye 3'üncüsü oldu.2017'de kadın flöre kategorisinde Adıyaman il birincisi olan Duru Hayber, 2018'de Selanik'te düzenlenen Avrupa Circuit müsabakasında 9'uncu sırada yer aldı. Hayber, 2019'da da Gölbaşı ilçesinde düzenlenen okul sporları flöre yıldızlar kategorisinde il birinciliği elde etti.Elif Naz Hayber ise 2016'da Gölbaşı ilçesinde düzenlenen flöre açık turnuvada Türkiye 6'ncısı oldu.Antalya'da 2017'de düzenlenen okul sporlarında Türkiye 3'üncülüğü elde eden Elif Naz Hayber, Antalya'da 23 Ocak - 3 Şubat tarihlerinde yapılan 10, 12 ve 14 yaş altı eskrim flöre açık turnuvasında bronz madalya kazandı.Duru Hayber: "Şu an hedefim olimpiyatlara gitmek"Duru Hayber, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıldan beri eskrim branşıyla ilgilendiğini söyledi.Başarılarından bahseden Hayber, şöyle konuştu:"Spor hayatımda birçok başarı elde ettim. En son 2019'da Gölbaşı ilçesinde düzenlenen okul sporları flöre yıldızlar kategorisinde il birincisi oldum. Şu anda Zagreb'de 15-16 Şubat 2020 tarihlerinde düzenlenecek 14 Yaş Altı Avrupa Circuit müsabakalarına hazırlanıyorum. Günde yaklaşık 2 saat antrenman yapıyorum. Küçüklüğümden beri bu spor dalıyla ilgileniyorum. Küçükken salonlara geldiğimde benden büyük ağabey ve ablalarımın madalya aldıklarını gördüm. Ben de şampiyon olmak istedim. Şu an hedefim olimpiyatlara gitmek."Elif Naz Hayber: "İkiz kardeş olarak müsabakalara girmek bence gurur verici"Elif Naz Hayber ise eskrimde birçok başarı elde ettiğini dile getirdi.Zagreb'de düzenlenecek müsabakada derece elde etmek istediğini ifade eden Hayber, "Gözümü Avrupa'ya diktim. İnşallah madalya ile dönüp hedefime ulaşmış olacağım. Duru ile şampiyon olabiliriz. İkiz kardeş olarak müsabakalara girmek bence gurur verici. Bu branşa başlamamdaki etken ise benden büyük sporcuların başarıları oldu." şeklinde konuştu.Antrenör Fatih Güneş: "İki kardeşten de madalya bekliyorum"İkizlerin antrenörü Fatih Güneş ise 14 yıldır eskrim sporuyla uğraştığını belirterek, "Milli takımda yer aldım. Türkiye ve Avrupa'da birçok derecem var. Elif Naz ve Duru çok başarılı iki kardeş. Okul ve spor ile uğraşmak zor oluyor ama onlar bu duruma hiç aldırış etmiyor. İki kardeş birçok başarı elde etti. Bundan sonra da hedeflerimiz yükselerek devam edecek. Zagreb'de düzenlenecek müsabakada iki kardeşten de madalya bekliyorum. Bu turnuvalara gitmek bizim için gurur verici." ifadelerini kullandı.Baba Ahmet Hakan Hayber ise babaları olarak her zaman destek verdiğini ve kızlarının Zagreb'de düzenlenecek müsabakadan da derece ile döneceğine gönülden inandığını kaydetti.