Adıyamanlı Esnafın Kuş Sevgisi

Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA) Adıyaman 'da, esnaflık yapan Esat Genç(30), her sabah marketten aldığı buğdaylar ile işyerinin önündeki kuşları besliyor.,Yeni Sanayi Mahallesi'nde 1 yıl önce boya ticareti işine başlayan Esat Genç, işyerinin karşısında bulunan ağaçlarda gördüğü kuşları her sabah aldığı buğdaylar ile besliyor. Kuşlara vermek içir her gün 2 kilo buğday aldığını söyleyen Genç, Yaklaşık 1 senedir buradayım. Kuşlara bakıyorum acıkıyorlar bende her gün gidiyorum 2 kiloya yakın buğday alıyorum. Getiriyorum buraya döküyorum her sabah her gün gelirler yemini yerler. Yedikten sonra giderler yem biter ben tekrardan bakkaldan alırım yemini tekrar dökerim bizim buradaki amacımız topluma hayvanları sevdirmemiz. İnşallah herkes hayvanlara olan sevgisini arttırarak böyle şeyler yaparlar dedi.İşyerinin karşısında bulunan ağaçlara kuş yuvaları yapmak istediklerini de anlatan Genç, Belediye Başkanı Hüsrev bey ile görüştük amacım karşıdaki ağaçlara hepsine yuva yaptırmak. Bu kış ayında soğukta kuşların dışarıda kalması bizleri çok incitiyor. İnşallah kısa sürede şu ağaçlara yuva yaparız. Kuşlarında bir yuvası olsun. Herkes hayvanlara karşı biraz duyarlı olsun. Bu soğukta, karda, kışta dışarıda kalan hayvanlarımıza sahip çıkalım bir yuva yapalım yediğimiz yemeklerden birazda hayvanlara verelim sokakta kedi, köpek var bunlar aç lütfen duyarlı olalım şeklinde konuştu.Komşu esnaflardan Şerif Taşkın ise şunları gösterdiği duyarlılık için Genç'e teşekkür ederek, Komşumuzun kuşlara karşı göstermiş olduğu bu duyarlılığı canı gönülden kutluyorum. Komşu olarak biz elimizden gelen desteği yapmaya hazırız. Her zaman komşumuzun yanındayız. Hayvanlar için, kuşlar için ilk gördüğümde Adıyaman kültürü olduğu için bu nedir bu delimi Ne bu işle uğraşıyor aklıma geldi ama sonradan ben baktım gerçek olanı kendisi yapıyormuş biz yanlış düşünmüşüz komşumun yaptığı hareket örnek bir hareket ama bizim düşündüğümüz yanlışmış yanlış olduğunu anladık diye konuştu.