Adıyamanlı kadınlar, bez oyuncak yapıyor

Kaynak: DHA

Adıyamanlı kadınlar, bez oyuncak yapıyorAdıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi'nde (TOGEM) eğitim gören kursiyer kadınlar, yaptıkları bez oyuncakları kimsesizlere, engellilere ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklara hediye ediyor.Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi bünyesinde geçen ay bez oyuncak yapımı kursu açıldı. Kursa katılan 20 kadın, haftada 5 gün, usta öğreticilerden bez oyuncak yapımı için eğitim aldı. Eğitimleri süren ve artık bez oyuncak yapan kadınların el işi oyuncakları, kurs idaresince kentteki kimsesizlere, engellilere ve rehabilitasyon merkezindeki çocuklara hediye ediliyor. Kurs ile hem kadınların meslek öğrenmelerini sağladıklarını hem de üretilen oyuncakları hediye ettikleri ihtiyaç sahibi çocukları sevindirdiklerini anlatan Adıyaman Belediyesi Toplumsal Gelişim Merkezi usta öğreticilerinden Ayşegül Kızılbay, Kursumuzda kadınlarımız hem meslek öğreniyor hem de boş zamanlarını değerlendiriyor. Bez oyuncak yapımını öğreniyorlar. Kursta yapılan oyuncaklarımızı da engelli, fakir, yetim ve rehabilitasyon merkezlerindeki çocuklarımıza dağıtıyoruz. Hem kadınlarımız meslek öğreniyor hem de çocuklarımız seviniyor dedi.Çocukları çok sevdiği ve kimsesiz çocukların mutluluklarına ortak olmak için kursa katıldığını belirten Zeliha Ayaz ise Gönüllü olarak buraya geliyorum. Burayı kimsesiz çocuklara oyuncak yapmak için tercih ettim. Ev hanımlarını da boş zamanlarını değerlendirmeye ve yaptıkları oyuncakları hediye ederek çocukları mutlu etmeye çağırıyorum diye konuştu.