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Adıyamanlı vatandaşlardan 'Milli dayanışma kampanyasına' destek

Korono virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyasına' Adıyamanlı vatandaşlardan büyük destek sağlanıyor.

03.04.2020 18:50 | Son Güncelleme: 03.04.2020 18:50
Adıyamanlı vatandaşlardan 'Milli dayanışma kampanyasına' destek
Korono virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın öncülüğünde yurt genelinde başlatılan "Milli Dayanışma Kampanyasına' Adıyamanlı vatandaşlardan büyük destek sağlanıyor.

Adıyaman merkez Siteler Mahallesinde oturan Yusuf Turgut, Valilik öncülüğünde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan GAMER görevlilerini arayarak kendisinin 65 yaş üstü olduğunu ve dışarı çıkması sınırlandırıldığından 'Milli Dayanışma Kampanyasına' destek olmak istediğini söyledi.

Durum üzerine belirtilen adrese giden Vefa Sosyal Destek Grubu ekipler, Yusuf Turgut'un bağışladığı 650 TL'yi alarak bankaya götürdü. 'Milli Dayanışma Kampanyası' hesabına yatırılan para sonrasında banka görevlilerinden dekont alınarak Yusuf Turgut'a teslim edildi.

Yusuf Turgut, "Milli Dayanışma Kampanyasına' emekli bir vatandaş olarak bu kervana bir nebze de olsa destek olmak ve bu çorbada bizim de tuzumuzun olması için emekli maaşımdan 650 TL bağışlıyorum. İnsanlarımızın birlik ve beraberliğe her zamankinden daha çok ihtiyaç duyduğu bu dönemde vatanımızın ve milletimizin hem görev olarak hem de maddi olarak yanındayız" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, Yusuf Turgut, Adıyaman, Güncel
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