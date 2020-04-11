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Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi

Türkiye'de büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Adıyaman'da hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

11.04.2020 15:49 | Son Güncelleme: 11.04.2020 15:55
Adıyamanlılar güneşli havayı fırsat bildi
Türkiye 'de büyükşehirlerde sokağa çıkma yasağı uygulanırken, Adıyaman 'da hafta sonunda güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar kent merkezinde yoğunluk oluşturdu.

Adıyaman'da vatandaşlar Korona virüsü sonrasında 'evde kal' çağrılarına büyük oranda uyuyordu ancak, hafta sonu olması ve güneşli hava nedeniyle kent merkezinde insan yoğunluğu oluştu. Yağışlı havanın hakim olduğu kentte hafta sonu güneşli hava hakimdi.

65 yaş üstü ve 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasıyla ilgili kısıtlamaların getirilmesiyle birlikte sık sık 'evde kal' çağrıları yapılıyor. Bir taraftan polis ekipleri devriye atarak anonslarla diğer taraftan belediye hoparlörden vatandaşları evde kalmaları konusunda uyarıyor. Adıyaman'da Pandemi Kurulu tarafından Gölbaşı Caddesi araç trafiğine kapatılarak, yoğunluğu azaltmıştı.

Sokağa çıkma yasağının olduğu ve dört tarafı Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya ve Kahramanmaraş gibi büyük şehirdekilerin aksine Adıyaman'da, insanlar sokaklarda geziyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Etiketler: Adıyaman, Türkiye, Güncel
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