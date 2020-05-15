Adıyamanlılar maske yasağına uyuyor

Adıyamanlılar maske yasağına uyuyorADIYAMAN'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan maskesiz sokağa çıkma yasağı kararına vatandaşların uyduğu görüldü.

15.05.2020 16:13 | Son Güncelleme: 15.05.2020 16:20
Adıyamanlılar maske yasağına uyuyor
ADIYAMAN'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan maskesiz sokağa çıkma yasağı kararına vatandaşların uyduğu görüldü.
Adıyaman Valisi Aykut Pekmez başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Kurulu, aldığı karar ile koronavirüs tedbirleri kapsamında, kentte 15 Mayıs 2020'den itibaren dışarı maskesiz çıkmayı yasakladı. Maskesiz sokağa çıkmanın yasaklandığı 18 kentten birisi olan Adıyaman'da uygulamanın ilk gününde birçok vatandaşın maske yasağına uyduğu görüldü.
ÜCRETSİZ MASKE DAĞITIMI
Adıyaman Belediyesi ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent merkezinde vatandaşların yoğun olduğu bölgelerde kurdukları stantlarda halka ücretsiz maske dağıtımı gerçekleştiriyor. Polis ekipleri ayrıca sosyal mesafe ve maske takmayanları ise uyarıyor.
VATANDAŞLAR UYGULAMADAN MEMNUN
Kentte alınan tedbirlerin ve valilik tarafından maske takılması zorunluluğuyla birlikte vatandaşlar kararın gecikmiş bir karar olduğunu belirleterek, maske takma zorunluluğuna ve sosyal mesafeye herkesin uyması gerektiğini söyledi. Adıyamanlılar maske yasağına uyuyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Adıyaman, Güncel, Haber

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