Adıyamanlılar Vakfı, İdlib'e 24 tır yardım malzemesi gönderdi
Adıyamanlılar Vakfı, Suriye'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 24 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
11.03.2020 16:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 16:56
Adıyamanlılar Vakfı, Suriye 'nin İdlib kentindeki ihtiyaç sahiplerine 24 tır insani yardım malzemesi gönderdi.
Vakıf tarafından hayırseverlerden toplanan ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Deniz Feneri Derneği aracılığıyla İdlib'e gönderilecek tırlar için Bağcılar'daki vakıf merkezi önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, törende yaptığı konuşmada, dünya insanlığın bir buhran içerisinde olduğunu söyledi.
Suriye'de yaşanan insanlık dramına seyirci kalanların zamanın ve tarihin utancı içerisinde yaşadıklarını belirten Özkartal, "İş birlikçilere ve gözleri maddeden başka hiçbir şey görmeyenlere, biz buradan sesleniyoruz; İnsanlık ölmedi çünkü Müslümanlar var." dedi.
İdlib'deki dramın kimse tarafından görülüp duyulmadığını dile getiren Özkartal, vakıf olarak güçleri yettiğince ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini anlattı.
Toplanan 24 tırlık yardımın 7'sinin İstanbul'dan diğerlerinin de yurdun çeşitli şehirlerinden yola çıkacağını aktaran Özkartal, bu tür yardımları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından, un, gıda malzemeleri, giyim eşyası, ayakkabı, battaniye, sünger yatak ve hijyen malzemelerinin bulunduğu tırlar, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun okuduğu dua sonrası yola çıktı.
Uğurlama törenine, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, İHH temsilcileri ile vakıf üyeleri katıldı.
Vakıf tarafından hayırseverlerden toplanan ve İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı ile Deniz Feneri Derneği aracılığıyla İdlib'e gönderilecek tırlar için Bağcılar'daki vakıf merkezi önünde uğurlama töreni düzenlendi.
Adıyamanlılar Vakfı Genel Başkanı Ömer Özkartal, törende yaptığı konuşmada, dünya insanlığın bir buhran içerisinde olduğunu söyledi.
Suriye'de yaşanan insanlık dramına seyirci kalanların zamanın ve tarihin utancı içerisinde yaşadıklarını belirten Özkartal, "İş birlikçilere ve gözleri maddeden başka hiçbir şey görmeyenlere, biz buradan sesleniyoruz; İnsanlık ölmedi çünkü Müslümanlar var." dedi.
İdlib'deki dramın kimse tarafından görülüp duyulmadığını dile getiren Özkartal, vakıf olarak güçleri yettiğince ihtiyaç sahiplerine yardım ettiklerini anlattı.
Toplanan 24 tırlık yardımın 7'sinin İstanbul'dan diğerlerinin de yurdun çeşitli şehirlerinden yola çıkacağını aktaran Özkartal, bu tür yardımları sürdüreceklerini sözlerine ekledi.
Konuşmanın ardından, un, gıda malzemeleri, giyim eşyası, ayakkabı, battaniye, sünger yatak ve hijyen malzemelerinin bulunduğu tırlar, Yeni Dünya Vakfı Genel Başkanı Mahmut Göksu'nun okuduğu dua sonrası yola çıktı.
Uğurlama törenine, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun, Deniz Feneri Derneği Genel Başkanı Mehmet Cengiz, İHH temsilcileri ile vakıf üyeleri katıldı.
Kaynak: AA
Etiketler : Deniz Feneri Derneği, Suriye, İdlib, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Son Dakika: Bakan Koca: Okulların tatil edilmesi ilerleyen zamanlarda gündemimizde olabilir
Güncel
Son Dakika: 3 bakan koronavirüsle ilgili son gelişmeler için bilgilendirme yaptı
Güncel
Batman'da, umre dönüşü 3 kişi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı
Güncel
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Güncel
İran koronavirüsün ilacını bulduğunu açıkladı! 3 hafta içerisinde piyasaya sürülecek