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Adıyamanlılar yasağa uyuyor...Cadde ve sokaklar boş kaldı

Adıyamanlılar yasağa uyuyor.

22.03.2020 16:11 | Son Güncelleme: 22.03.2020 16:13
Adıyamanlılar yasağa uyuyor...Cadde ve sokaklar boş kaldı
ADIYAMAN - Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüsünün Türkiye 'de de görülmesi sonrası evde kal çağrılarının yapılması üzerine Adıyaman'da cadde ve sokaklar boş kaldı.
Korona virüs vakalarının Türkiye'de de görülmesi sonrası evde kal çağrılarının yapılması ve 65 yaş üstü kişilerin dışarı çıkmalarının sınırlandırılması ile birlikte Adıyamanlılar yapılan uyarılara uydu. 65 Yaş üstü kişilerin sokaklara çıkmasına yönelik kısıtlamanın gelmesi ile birlikte polis ekipleri cadde ve sokaklarda, parklarda denetim yaptı. Parklarda güneşlenmeye çalışan 2 kişi polis ekiplerinin uyarıları sonrasında evlerine gönderildi.
Şehir içi yolcu taşımacılığı yapan minibüs şoförleri ise, daha önceden her bir seferde yaklaşık 20 yolcu aldıklarını bu sayının son günlerde 1 kişiye kadar düştüğünü belirttiler.
Vatandaşlar Adıyaman halkının bu yönde oldukça duyarlı olduğunu yapılan uyarılara uyduklarını söyledi. Adıyamanlılar yasağa uyuyor...Cadde ve sokaklar boş kaldı

Kaynak: İHA

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Adıyamanlılar yasağa uyuyor...Cadde ve sokaklar boş kaldı
Etiketler : Adıyaman, Türkiye, Polis, Genel

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