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Adjust, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu pazarına açılıyor

Adjust, gelecek yıl hedef büyüterek Güneydoğu Asya'ya, İsrail'e ve Ortadoğu'ya açılma kararı aldı.

05.12.2019 14:07 | Son Güncelleme: 05.12.2019 14:12Adjust, Güneydoğu Asya ve Ortadoğu pazarına açılıyor
Adjust, gelecek yıl hedef büyüterek Güneydoğu Asya'ya, 'e ve Ortadoğu'ya açılma kararı aldı.

Mobil ölçüm, sahtekarlık önleme ve siber güvenlik alanında endüstri liderlerinden Adjust, 2020 yılında hedef büyüterek Güneydoğu Asya'ya, İsrail'e ve Ortadoğu'ya açılma kararı aldı. Yapılan açıklamada; 2019'da önemli bir büyüme gören şirket, bu yıl 'nın en büyük fonlama turlarından birini gerçekleştirerek yaklaşık 230 milyon dolar yatırım aldı. Bu yatırımla birlikte Adjust Güneydoğu Asya'ya, İsrail'e ve Ortadoğu'ya açılıyor.

Şimdiden Tel Aviv ve Bengaluru'da ofislerini açtığını kaydeden şirket; sermayesini, ürün yelpazesini daha da geliştirmek için kullanacak ve pazarlamacıların bütün ihtiyaçlarını tek bir platformdan sağlamayı amaçlıyor.

Adjust'ın kurucu ortağı ve CEO'su Christian Henschel, konu ile ilgili değerlendirmesinde "Bu heyecan verici dinamiğe yön verirken sektörün büyüme motoru olma amacımızın peşinden gidiyoruz. Markalar gittikçe daha mobil merkezli bir strateji uyguluyorlar. Veri güdümlü uygulamalar ile dağıtılan ve birden çok temas noktası olan bir stratejimiz bu." dedi. - İSTANBUL

Güneydoğu Asya, Orta Doğu, Avrupa, İsrail, Ekonomi

Kaynak: İHA

Ekonomi

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