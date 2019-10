Adli Bilimciler Derneği Başkanı Hancı, "Artık bomba ve uçak kullanmadan internetten istenilen yeri havaya uçurabiliyorlar"Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit Hancı: "Milli yazılımlarda geri kaldık, bu yüzden her çalışmamızı internetten çekebiliyorlar"

KASTAMONU - Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, bomba ve uçak kullanmadan internetten istenilen yerin havaya uçurabildiğini belirterek, "Bu yüzden milli yazılımlara ihtiyacımız var. Her çalışmamızı internetten çekebiliyorlar" dedi.Adli Bilimciler Derneği ile Sağlıkta Şiddete Son Derneğinin Kastamonu Bilgehan Bilgili Merkez Kütüphanesinde düzenlediği "Uluslararası 15. Anadolu Adli Bilimler" kongresi devam ediyor. Türkiye'nin yanı sıra KKTC, Yunanistan, Rusya, Nepal, Kosova, İran ve Afganistan gibi 10 ülkenin katıldığı kongrede konuşan Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, "Adli Tıp son yıllarda çok büyük gelişme gösterdi ve hukuktaki pek çok sorunun önlenmesinde Adlı Tıpın önemi var. Fakat buna tam ters olarak görüyoruz ki bazı Tıp Fakültelerinde Adli Tıp seçmeleri ders olarak okutulmaya başlandı. Oysaki gerek tıpçıların, gerekse hukukçuların Adli Tıpı bilmesi gerekiyor. Hatta Adli Tıp, çok daha büyük bir ailenin parçasıdır. Biz bu aileye Adli Bilimler diyoruz. Adli Bilimler içerisine sosyal bilimler, fen bilimleri, tıp bilimleri yani hepsi birlikte giriyor ve adaletle ilgili sorunları çözmek için bunlar yerlerini alıyor. Otopsi'den kimyasal biyolojik silahlara kadar çok değişik alanlarda çalışabiliyor Adli Bilimler. Bizim Adli Bilimciler Derneğimizin 120 tane alt tabanı var. Örneğin uyuşturucudan bahsediyoruz, uyuşturucu tespiti, uyuşturucu saplayan köpek detektörleri oluşturulmasında başarılıyız. Peki, uyuşturucudan elde edilen parayı nasıl takip edeceğiz. O zaman orada Adli Muhasebe devreye giriyor. Biz parayı takip edemiyoruz ki, kim suçlu bilemiyoruz. O yüzden bizim, Amerika'nın 1940'lı yıllarda yaptığı gibi Adli Muhasebeciler yetiştirmemiz lazım. Sosyal medyayı takip eden Adli Siber Güvenlik ekiplerine ihtiyacımız var. Bugün çok ciddi bir sorun, uyuşturucular artık sokaklarda satılmıyor. Baya, internette ya da sosyal medyada veya internet üzerinde satılıyor. Bunları bilebilecek adli bilimcilere ihtiyacımız var" dedi.

"Çok ciddi kimyasal ve biyolojik silah tehdidi altındayız"Dünya'da çok ciddi kimyasal biyolojik silah tehdidi altında olduklarını söyleyen Hancı, "Bunları tespit edecek, bunları belirleyecek ve bunların dezenfeksiyonu sağlayacak ekiplerin ve elemanların malzemesinin geliştirilmesi gerekiyor. Bunu da adli bilimciler yapacak. Biz, bu 120 alanı birlikte ortak hareket ettirerek adalete hizmet etmek istiyoruz. Herkes için adalet, adalet için adli bilimciler diyoruz" diye konuştu.

"Artık bomba ve uçak kullanmadan internetten istenilen yer havaya uçurulabiliniyor"Adli konularda birçok alanda çok iyi olduklarına dikkat çeken Hancı, "Olay yeri incelemede çok iyiyiz, adli diş hekimliğinde Dünya çapında iyiyiz ama adli bilişimde iyi değiliz. Çünkü hala kendi yazılımlarımızı yapamıyoruz. Adamlar bizim yapmış olduğumuz her çalışmayı internet üzerinden çekebiliyor. Bizim biran önce milli yazılımlarımızı yapma zorunluluğumuz var. Bakın hiç bombaya, uçağa gerek yok, sadece interneti kullanarak bir uçağı düşürebiliyorlar. Bir hastanede yatan hastanın kan değerlerini değiştirebiliyorlar. Hastanın ölümüne sebep olabiliyorlar. Uzaktan kumandalı kalp pillerine etki ederek kalbi durdurabiliyorlar. Bir fabrikadaki çalışan makineleri ters çalıştırarak fabrikanın patlamasına sebep olabiliyorlar. Bunları hep yaşadık. Petrol boru hatlarını havaya uçurabiliyorlar. Bunların hiçbirinde ne bomba var ne uçak var. Sadece interneti kullanıyorlar. Adli bilişim diğer alanlara göre geri kaldığımız bir yer. Artık günümüzde normal savaşlar yok, asimetrik savaşlar var. Bakın ne diyorlar, biz sizin paranızı yok ederiz, adli muhasebe ile ilgili şu manipülasyonları yaparız, sizi çökertiriz diyorlar. İki tane bilgisayar oyunuyla ekonominizi çökertebiliyorlar. Kimyasal silahlar, biyolojik silahlar, meteorolojik silahlar. Dünyadaki en büyük silahlar şuanda meteorolojik silahlar. Gökyüzünden üzeremize rahatlıkla zehir yağdırabiliyorlar. Bunları kontrol edemiyoruz çünkü doğru düzgün adli meteorologlarımız yok. Adli meteorolojimiz geri, adli astronomimiz geri, bazı şeylerde çok iyiyiz ama geri olduğumuz yerleri de bilip, bunları devlet olarak güçlendirmemiz gerekiyor. Bu yüzden bizim adli bilim yapılanmalarına ihtiyacımız var. Biz çok ciddi ayrı bir kurumuz. Tüm kuvvetlerin bir arada olarak adli bilimlerini geliştirmesi, bu sayede hem ülkenin güvenliğini hem de destek olunmasını hem de hukuki sorunları çözümlemesi lazım" şeklinde konuştu.Kongre 21 Ekim'de sona erecek.

