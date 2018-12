Adli Bilimciler Yeni Nesil Terör Saldırılarına Karşı Uyarıyor

15 Aralık 2018 Cumartesi 12:39



15 Aralık 2018 Cumartesi 12:39

Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, yeni nesil terör saldırılarına karşı uyararak, bilişim sistemleri ile siber saldırılarla gerçekleşebilecek terör saldırılarına hazır olunması gerektiğini bildirdi.Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İ. Hamit Hancı, yaptığı açıklamada, "Ulaşım araçlarımız, evimizdeki elektronik eşyalar, tıbbi sistemler, insansız hava araçları, uçaklar, sinyal sistemleri, boru hatları hatta kalp pilleri risk altında mı? Bilgisayar sistemleri günümüzde tamamıyla hayatımızın içinde ve doğru şekilde ve insanlığın hizmetinde kullanıldığı sürece fayda da sağlıyorlar. Ancak bu sistemlerde bulunan açıklar kullanılarak kötü amaçlı kullanılabilir mi? Daha da ötesi bu yolla cinayet ya da terör saldırıları gerçekleşebilir mi? Özellikle, tıbbi, otomotiv, havacılık sistemlerinde risk değerlendirmelerini yeterince yapabiliyor muyuz? Öncelikle şu soruyu sormak gerekiyor gerçekten bilişim sistemi kullanılarak cinayet işlenebilir mi? İnternet ortamında varlık gösterebilecek şekilde teknik donanıma sahip olan ve sanal olarak tanımlanabilir nesnelerin oluşturduğu ağ yapısı kolaylığın yanı sıra tehlikelere de açık. Yapılan tahminlere göre 2020 yılında yaklaşık olarak 26 ya da 37 milyar nesne yani akıllı cihaz bu şekilde internet ağında yer alacak. Nesnelerin internet üzerinde var olabilmesiyle geliştirilebilecek olan yenilikler sayısızdır. Bir mağazada ayakkabı reyonunu gezerken kişiye özel indirimleri ve tekliflerin aktarılması, evdeki klimanın eve gelmeden önce açılabilmesi ve eve gelindiğinde evin istenilen sıcaklıkta olması, sıkça kaybedilen veya nereye konulduğu unutulan eşyaların yerinin kolayca tespit edilebilmesi, evdeki ocağın veya fırının uzaktan istenilen bir zamanda açılıp yemek yapma zamanından tasarruf edilebilmesi. Arabanızla yolda giderken karşılaştığınız bir sorun ya da arızanın direkt olarak ilgililere aktarılarak sorunların çözülmesi. Tıbbi cihazlara uzaktan erişerek ayarlarının yapılması. Diğer bir deyişle hayatımızın her alanında akıllı cihazlarla yaşayacağız. Bu cihazlar art niyetli olarak kullanılırsa ne olur? ABD güvenlik firması IID'nin 2013 yılındaki raporuna dayanarak Europol'ün tehdit değerlendirme raporu, çevirim içi (on-line) cinayetlerin olabileceğini iddia etmiştir" ifadelerini kullandı."Cihazlardaki güvenlik boşlukları ortadan kaldırılmalı ve milli yazılımlar oluşturulmalıdır"Sağlık merkezlerinin siber saldırıların kurbanı olma riski taşıdığını bildiren Hancı, şunları kaydetti:"Ünlü bilgisayar korsanı (Hacker) Ekim 2011'de düzenlenen McAfee FOCUS 11 konferansında insülin pompası aletlerine uzaktan saldırarak insülin miktarını değiştirmeyi başarmıştır. Şubat 2012 yılında ise San Francisco 'da RSA Güvenlik Konferansında transparan bir manken kullanarak 90 metre uzaklıktan yüksek kazançlı anten yardımıyla insülin pompasını kontrol etmiştir. Bu durumda şeker hastası olan bir kişi rahatlıkla suikast kurbanı olabilir. Bir diğer saldırıya uğrayabilecek medikal cihaz ise uzaktan kontrollü kalp pilleridir. Barnaby Jack 2012 yılında kalp pili üzerinden nasıl suikast yapılacağını göstererek anlatmıştır. Bu durum ayrıca Homeland dizisinde de konu edinmiştir. Jack blog sitesinde, filmdeki suikast sahnesinin kendi yöntemine göre daha zor olduğunu, ayrıca kalp pillerine erişmek için seri numarasına ihtiyaç olmadığını belirtmiştir. Jack 2013 yılında ölmeden bir hafta önce Las Vegas 'ta düzenlenen Black Hat 2013 konferansında kalp implantları ile ilgili sunum yapmıştır. Bu konferansta Jack 50 feet yarıçap alanında herhangi bir kalp pili takılı insanlara uzaktan elektro şok dalgaları göndermiştir. Ayrıca 300 feet uzaklıktan insülin pompaları taratmış ve cihazların seri numarası olmaksızın cihazlara bağlanmış ve bu cihazlar insülin miktarını ayarlayarak hastalar üzerine şok göndermiştir. Amerika Bileşik Devletleri Gıda-İlaç İdaresinin 2015 yılında cihazlar üzerinde yaptığı bir araştırmada Hospira Life Care PCA3 ve PCA5 bilgisayarlı infüzyon pompa sistemlerine hackerlar tarafında kablolu veya kablosuz ağ kullanılarak uzaktan erişilebileceğini ve verilen ilaç dozlarında değişim yapılabilineceğini belirtmiştir. ABD'de doktorun uyguladığı ilaçların takibi için kullanılan sistemdeki teknik hataları tespit eden Charles Cullen isimli hemşire sistemdeki açığı kullanarak 2006 yılında yakalanana kadar 16 yılda en az 40 hastayı ölümüne neden olduğunu kabul etmiştir. Dikkat çeken bir husus olarak 2007 yılında, dönemin Amerika Birleşik Devleti Başkan Yardımcısı olan Dick Chenney'in kalbine takılı kalp pilinin kablosuz erişim özelliğinin devreden çıkartılmasıdır. Bu nedenle ilk olarak cihazlardaki güvenlik boşlukları ortadan kaldırılmalı ve milli yazılımlar oluşturulmalıdır."OtomotivBir başka suikast yönteminin ise arabalar üzerinden olduğunu kaydeden Hancı, "Bu yöntemle ilgili en revaçtaki tartışma Rolling Stone and Buzzfeed gazetecisi Michael Hastings'in 18 Haziran 2013'te aracıyla hızla bir ağaca çarpması sonucu ölmesidir. Eski ABD Ulusal Güvenlik, Altyapı Koruma ve Terörle Mücadele Koordinatörü Richard Clarke , kazanın bir otomobil siber saldırısıyla yapıldığını açıklamıştır. Çinli Keen güvenlik laboratuvarı araştırmacıları Samuel LV, Sen Nie, Ling Liu ve Wen Lu bazı araçların modellerini fren sistemleri de dahil olmak üzere hackleyerek kontrol altına aldıklarını duyurmuşlardır" açıklamasında bulundu.Akıllı ev sistemleri"Evlerinizde bulunan tüm aletler, havalandırma sistemleri ve kapı sistemlerinin bilgisayar sistemlerine bağlandığı ve bu sistemlerin ele geçirildiğini düşünürsek ölümcül sonuçlar doğurabilir" diyen Hancı, " Michigan Üniversitesinden profesör Atul Prakash ve çalışma ekibi Mayıs 2016 tarihinde yapılan bir araştırmayla akıllı ev sistemlerine bağlanarak evlere ait kapı sistemlerini açabildiklerini deney yaparak göstermişlerdir. Bu aynı zamanda bir saldırı da insanlar içerdeyken kapıların üstlerine kapatılmasını da sağlayabilir" ifadelerini kullandı.İnsansız hava araçlarıİnsansız hava araçlarının genel olarak drone ismiyle bilindiğini, keşif gözetleme, yangın söndürme amacının yanında silahlı olarak da kullanılabileceğini belirten Hancı, şu ifadelere yer verdi: Texas Üniversitesinden Todd Humphreys ve ekibi Radionavigation Laboratuvarında GPS bağlantılı insansız hava araçlarının nasıl hacklendiğini göstererek durumun ciddiyetini göstermiştir. 2011 yılında İran , ABD'nin ait insansız hava aracını elektronik olarak kontrol ederek ele geçirdiğini duyurmuştur. Bu haberler göz önüne alındığında, insansız hava araçları da bilişim yoluyla ele geçirilerek özellikle silahlandırılmış İHA'lar terör ya da suikast amacıyla kullanılabilir. ya uçaklara, boru hatlarına, doğalgaz ya da nükleer santrallere gerçekleştirilebilecek saldırlar. Bilgisayar sistemleri sürekli olarak gelişmekte ve hayatımızın her alanında artık kullanılmaktadır. Bu durumdan kaçmak neredeyse imkansızdır. Hayatımızın her alanına getirmiş olduğu kolaylıklar bakımından değerlendirildiğinde pozitif yönden katkısı muhakkaktır. Ancak bu durumun bilgisayar korsanları tarafından da takip edildiğini ve kullanıldığını göz ardı etmemek gerekir. Tıbbi cihazların, kablolu ya da kablosuz bağlantıları ve güvenlik denetlemeleri periyodik olarak yapılmalı, kullanılacak taşıtların uzak bağlantı güvenliği konusunda yeterli bilgi sahibi olunmalı, akılı ev sistemlerinde mevcut güvenlik denetlemeleri yapılmalı, güvenlikle ilgili şifreler standart halde bırakılmamalı, insansız hava araçlarında güvenlik seviyesi üst seviyede olmalı, yerli yazılımlar desteklenmesi sağlanmalıdır." - ANKARA