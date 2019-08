Adli bilişim uzmanı İsa Altun'dan silah satışı uyarısı

Adli bilişim uzmanı İsa Altun'dan silah satışı uyarısıAdli Bilişim Uzmanı İsa Altun: "18 yaşından büyük olanlar adli sicil kaydını ibraz edip 5 dakika 45 saniyede internet üzerinden resmi olarak silah alabiliyor"İSTANBUL(İHA)- İnternet üzerinden kolaylıkla alınan ruhsatsız silahlar ile ilgili önlemlerin sıklaştırılması gerektiğini vurgulayan savunan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Yasa dışı yollarla gelen silahlar, Organize Suç Örgütleri tarafından yurt içinde satışa sunuluyor. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinden silahların daha çok rahat bir şekildeEurostat'ın (Avrupa İstatistik Ofisi) verilerine göre Türkiye Avrupa Birliği üye ve üyelik sürecindeki ülkeler arasında cinayet oranlarında en yüksek üçüncü ülke. Her 100 kişiden 12'sinde silah var. 178 ülke arasında silahlanma konusunda Türkiye 14'üncü sırada. Silah ticareti ile ilgili şeffaflık konusunda 48 ülke arasında 31'inci sırada yer alıyor.Adli Bilişim Uzmanı Altun, 18 yaşından büyük olanlar adli sicil kaydını ibraz edip 5 dakika 45 saniyede internet üzerinden resmi olarak silah alabildiklerini vurguladı."Suriye ve Irak'tan gelen silahlar yasa dışı yollarla gelen silahlardır"İllegal yollardan internet üzerinden silah alımının büyük bir tehdit olduğunu savunan Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "İnternetin ve sosyal medyanın hayatımızda çok büyük yer kaplamasından sonra yasa dışı silah ve silah ürünlerinin satışında bir patlama yaşanıyor. Örneğin sosyal ağlar da kapalı guruplar da bazılarının üyeleri 200 bin ve 300 bin gibi sayılarla ifade edilebiliyor. Oluşturmuş oldukları guruplarda referans yoluyla kendi aralarında silah satışı yapılıyor. Suriye ve Irak'taki istikrarsızlıktan dolayı oradan gelen silahlar söz konusu. Yasa dışı yollarla gelen silahlardır. Organize Suç Örgütleri tarafından yurt içinde satışa sunuluyor. Özellikle sosyal medya ve internet üzerinden silahların daha çok rahat bir şekilde alındığı görülüyor. Bir ortaokul öğrencisi cep telefonunu satıp Bahçelievler'de bir çocuğu katletmesiyle ilgili bu örneği de gördük. Normal de siz internete girdiğiniz zaman 5 dakika 45 saniye de bir silahı satın alabiliyorsunuz. Türk polisi gerek Siber Suçlarla mücadele Bürosu bu konuda çok yaygın ve aktif tedbirleri var ama alınan bütün tedbirlere rağmen erişime kapatılan sayfalar tekrar sayfaların açılıp satışın gerçekleştirildiğini görüyoruz. Her şeyden önce bir bilincin oluşması gerekmektedir. İnsanlarımızın silaha ve şiddete olan meyillinin bilinç ve farkındalık yoluyla azaltılması gerekiyor" diye konuştu."Silah alma yaşının 25'den sonra olması lazım"18 yaşını doldurmuş her genç kolay yöntemler ile silah alabilmenin yanlış olduğunu anlatan Adli Bilişim Uzmanı Altun, "Ülkemiz de 18 yaşını bitirmiş herkes silah alabiliyor. Silah alma yaşının 25'den sonra olması lazım. Mevcut silah ruhsatlarının yenilenmesi ve yönetmeliğin düzenlenmesi gerekiyor. Ömür boyu silah taşıma ruhsatı olmaz. Nasıl ki ehliyetler de beş yılda bir sağlık raporu isteniyorsa silah ruhsatında da 2 yılda bir öfke, sinir, stres kontrolünün olması lazım. Çocuklarımıza da özellikle şiddet içeren oyunların, bilgisayar oyunlarının ve Dünya Sağlık Teşkilatı'nın da belirttiği gibi çocukların şiddetini arttırma da büyük bir etken olduğu tespit edilmiş. Anne ve babalar çocuklarına cihaz vermeden önce mutlaka bazı programları cihazlara indirip bazı sitelere girmemesi yönünde tedbir alması lazım. Şiddet öğrenilebilen bir duygudur. Kişi oyunda bilgisayar da ya da günlük hayatta şiddetle ilgili bir unsurla karşılaştığı zaman bunu öğreniyor. ve maalesef şiddetle büyüyen çocuklar yetişkin olunca hem kendi cinsine hem de karşı cinse de şiddet uygulayabiliyor" dedi."Türkiye'de 25 milyon adet silahın olduğu söyleniyor"Avrupa İstatistik Ofisinin açıkladığı verilerin Türkiye'deki silah kullanımına dikkat çektiğini ifade eden Adli Bilişim Uzmanı İsa Altun, "Avrupa İstatistik Ofisinin açıklamasına göre Türkiye en çok cinayet işleyen Avrupa'da üçüncü ülkedir. Ulus olarak silaha yakınlığımız ve silaha olan zafiyetimiz öne gelmektedir. Son 23 ayda 1 milyon 100 bin kişinin ruhsatlı silaha sahip olduğunu görüyoruz, çok büyük bir rakam. Ayrıca Umut Vakfı'nın verilerine göre Türkiye'de 25 milyon adet silahın olduğu söyleniyor. Silaha karşı yeniden bir farkındalık ve bilincin verilmesi lazım" ifadelerinde bulundu.