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Adli Kalem Kursu ile adalete katkı

Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,Meslek Edindirme Kursları bütünlüğünde, 114 ayrı branşta verilen kurslar ile bireylere meslek öğretildiğini dolayısı ile istihdama destek sağlandığını söyledi.

16.10.2019 16:13Adli Kalem Kursu ile adalete katkı
Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu,Meslek Edindirme Kursları bütünlüğünde, 114 ayrı branşta verilen kurslar ile bireylere meslek öğretildiğini dolayısı ile istihdama destek sağlandığını söyledi.

Melikgazi Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ortaklaşa düzenlenen kursların devam ettiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, adli kalem işleri meslek kurslarında kursiyerlere hukuksal terimleri, hukuk terminolojisi, hukukta dosyalama, arşivleme, dava hizmetleri, anayasal hak ve sorumluluklar gibi konularda eğitim verildiğini kaydetti.

Meslek Edindirme ve Sanat kurslarına yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu "Düzenlediğimiz kurslar sayesinde kursiyerlerimize 3 ay süresince 80 saat boyunca teorik ve uygulamalı eğitim vermek suretiyle nitelikli birer adli çalışan olarak hukuk sistemimizde görev alabileceklerdir. Bu kurslar ile ekonomiye ve istihdama katkı sağlıyor, destek oluyoruz."dedi. - KAYSERİ

Mustafa Palancıoğlu, Melikgazi, Güncel

Kaynak: İHA

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