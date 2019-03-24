Adli Sicil Kaydını 9 Metrekarelik Afişe Bastırıp, Meydanlara Astı

Kaynak: DHA

BALIKESİR'in Edremit ilçesinde belediye başkan adayları arasında başlayan adli sicil kaydı tartışmaları, meydanlara dev afiş olarak yansıdı. Bağımsız Başkan Adayı Kamil Saka'nın sözleri üzerine CHP'li Edremit Belediye Başkan Adayı Selman Hasan Arslan, 3 metreye 3 metre boyutundaki 9 metrekarelik afişlere adli sicil kaydını bastırarak, Altınoluk, Güre, Akçay, Zeytinli ve Edremit meydanlarına astı.Edremit ilçesinde, belediye başkan adayları seçim mitinglerinde birbirini yolsuzlukla suçladı. Edremit Belediye Başkanı ve bağımsız başkan adayı Kamil Saka, Cumhur İttifakı Adayı Tuncay Kılıç'ı ve Millet İttifakı Adayı Selman Hasan Arslan'ı çok sayıda davası olduğunu ileri sürdü. Bütün başkan adaylarını adli sicil kaydı örneklerini meydana asmaya davet eden Kamil Saka'ya ilk cevap Millet İttifakı adayı Arslan'dan geldi. 3 metreye 3 metre boyutunda yaptırdığı afişlere adli sicil kaydı örneğini bastıran Arslan, afişleri Edremit ilçe merkezi ve Altınoluk, Güre, Akçay ve Zeytinli mahalle meydanlarına astı.'HODRİ MEYDANSA ALIN SİZE HODRİ MEYDAN'Kendilerine güvendiklerini ve Başkan Kamil Saka'nın hodri meydan diyerek adli sicil kayıtlarını meydana asma taleplerine yanıt verdiklerini söyleyen Selman Hasan Arslan, bütün adayların adli sicil kaydı örneklerini çıkarmasını istedi. Arslan, "Kendisi, 'Hodri meydan' dedi ve adli sicil kaydını meydanlara asacağını söyledi. Ancak adli sicil kaydında problem var sanırım, çünkü henüz asmış değil. Hodri meydanın ne demek olduğunu da bilmiyor sanırım. Hem Sayın Saka'dan hem de Sayın Kılıç'tan aynı eylemi bekliyorum. Onların da adli sicil kayıtlarını meydanlara asmasını istiyorum. Hodri meydansa alın size hodri meydan" dedi.Öte yandan bağımsız Edremit Belediye Başkan adayı Armağan Erbay da, afişe bastırdığı adli sicil kaydını Edremit Cumhuriyet Meydanı'na astı.- Balıkesir