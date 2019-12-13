Haberler » Güncel » ADLİ TIP: 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ SONUCU GERÇEKLEŞTİ - Haber

ADLİ TIP: 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ SONUCU GERÇEKLEŞTİ

ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

13.12.2019 16:13 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:13ADLİ TIP: 4 KARDEŞİN ÖLÜMÜ SİYANÜR ZEHİRLENMESİ SONUCU GERÇEKLEŞTİ

ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.

4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü:

-------

-Arşiv



Adli Tıp Kurumu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:24 Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi, Trump'a yönelik azil maddelerini onayladı - Haber
18:24 Antalya Büyükşehir Belediyesi Meclisi aralık olağan toplantısı - Haber
18:23 Metruk binalarda narkotik uygulaması yapıldı - Haber
18:20 Hatay'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - Haber
18:20 Adalet Bakanı Gül: "Bizim sırtını teröriste dayayan siyasetle mücadelemiz var" - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:43 Ödülü almak için Kıbrıs Rum Kesimi'ne giden dünya birincisi Türk öğrenci, sınırdan içeri alınmadı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
13.12.2019 18:24:48