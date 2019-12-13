Haberler » Güncel » Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Haber

Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

13.12.2019 16:23 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:34
ADLi Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.
Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.
4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.
Adli tıp 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

Adli Tıp Kurumu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:46 DHA YURT BÜLTENİ - 20 - Haber
17:46 İstanbul-kedilere baktığı için hayvanseverin tehdit edilmesine 1 yıl 8 ay hapis cezası - Haber
17:46 Spor mustafa cengiz cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. katil kim bundan yararlanan kim -1 - Haber
17:46 Spor mustafa cengiz cinayet romanlarındaki gibi soruyoruz. katil kim bundan yararlanan kim -2 - Haber
17:46 Bolu'da kaçak içki ve sigara operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13:39 "Çocuğum Adnan Oktar'a feda olsun" diyen Nursel Tekin, tahliye edildi - Haber
13:24 Son dakika: Adnan Oktar davasında 91 kişiye tahliye kararı çıktı - Haber
13.12.2019 17:47:30