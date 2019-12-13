Haberler » Güncel » Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti - Haber

Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

ADLİ Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

13.12.2019 16:26 | Son Güncelleme: 13.12.2019 16:26Adli Tıp: 4 kardeşin ölümü siyanür zehirlenmesi sonucu gerçekleşti

ADLİ Tıp Kurumu, Fatih'te 4 kardeşin siyanür zehirlenmesi sonucu öldüğünü açıkladı.

Fatih'teki apartmanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin evinin kapısında 'Dikkat siyanür var' yazılı notu gören komşuları durumu polise bildirmiş ardından olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilmişti. Kilitli olan kapı çilingir yardımıyla açıldığında 4 kardeş de ölü bulunmuştu.4 kardeşin ölümüyle ilgili Adli Tıp Kurumu incelemesini tamamladı. Kardeşlerin siyanür zehirlenmesi sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.



Adli Tıp Kurumu, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:12 Samsun'da 2 bin öğrenciye iklim değişikliği anlatılacak - Haber
18:11 Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, iş dünyası temsilcileriyle bir araya geldi - Haber
18:10 Ecem, babaannesiyle birlikte toprağa verildi (2)- Yeniden - Haber
18:10 HDP mitingine saldırı davası karara bağlandı - Haber
18:10 Zonguldak kaçak ocakta ölen afgan gencin cenazesi ailesine teslim edildi - Haber
18:05 Son Dakika: HDP'nin Diyarbakır mitingine saldırının faili 3 sanığa ağırlaştırılmış müebbet - Haber
17:54 ABD Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı - Haber
17:06 Edirne'de başı boş atlar trafiği karıştırdı - Haber
15:59 Palu Ailesi'nin damadı çocuklarını koruma altına alan memurları ölümle tehdit etmiş - Haber
15:58 Profesör Doktor Mikdat Kadıoğlu: Karadenizlilere müjde, burnunuz küçülecek, daha düzgün olacak - Haber
13.12.2019 18:14:05