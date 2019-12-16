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ADLİ TIP, İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

İstanbul DHAAdli Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

16.12.2019 14:38 | Son Güncelleme: 16.12.2019 14:38ADLİ TIP, İNGİLİZ ESKİ İSTİHBARAT SUBAYININ ÖLÜM NEDENİNİ AÇIKLADI

DHA

Adli Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.

Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier'in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşinin ise yurtdışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.

Görüntü Dökümü;

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-Arşiv



İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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