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Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı

ADLİ Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

16.12.2019 15:30 | Son Güncelleme: 16.12.2019 15:30Adli Tıp, İngiliz eski istihbarat subayının ölüm nedenini açıkladı

DHA - ADLİ Tıp Kurumu, İngiliz eski istihbarat subayı James Gustaf Edward Le Mesurier'in ölümüyle ilgili raporunu tamamladı.

Adli Tıp Kurumu İhtisas Kurulu'nun 4 sayfalık raporunda, ölümün genel beden travmasına bağlı yüz, göğüs ve ekstremite kemik kırıklarıyla birlikte büyük damar hasarından gelen iç kanama sonucu meydana gelmiş olduğu belirtildi.Bu arada James Gustaf Edward Le Mesurier'in elektronik eşyalarının emniyetteki incelemesi devam ediyor. James Gustaf Edward Le Mesurier'in eşinin ise yurtdışı yasadığını devam ettiği kaydedildi.



Adli Tıp Kurumu, İstanbul, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

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