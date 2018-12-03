Adli Tıptan, 'Sahte İçki, Kişinin Özelliklerine ve İçilen Miktara Göre Öldürüyor' Raporu

İzmir
'de sahte içkiden 2 kişinin öldüğü iddialara ilişkin görülen dava kapsamında Adli Tıp
Kurumundan gelen yazıda, sahte rakının "İçilecek miktara ve içen kişinin özelliklerine göre metil alkol (metanol) zehirlenmesine yol açarak ölüme neden olabileceği" belirtildi.
İzmir'in Narlıdere
ilçesinde ürettiği sahte içkiyle 2 kişinin ölümüne neden olduğu iddiasıyla hakkında dava açılan tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi. İzmir 10. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Veysel G. ile taraf avukatları katıldı.
Mahkeme başkanı, Adli Tıp Kurumuna yazılan yazıya cevap geldiğini ifade ederek, raporda, alkollü içkiyle etil alkol yazan sıvının içilmesi halinde metil alkol zehirlenmesine neden olmayacağına vurgu yaparak, "1 litrelik pet şişe içindeki sıvının içilecek miktara ve içen kişinin özelliklerine göre metil alkol (metanol) zehirlenmesine yol açarak ölüme neden olabileceği" ifadelerinin yer aldığını söyledi.
Sanık Veysel G.'nin avukatı Altay
Doğan, rapora bir diyeceklerinin olmadığını söyleyerek raporun, başından beri yaptıkları savunmaları desteklediğini dile getirdi.
Mahkeme heyeti, dosyadaki eksikliklerin giderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.
Olay
Narlıdere'de Nisan 2017'de zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan H.E. ve M.T.'nin 1'er gün arayla yaşamını yitirmesi üzerine polis çalışma başlatmış, aynı şikayetle M.Y. ve H.A.'nın da hastanede tedavi altında olduğu bilgisi üzerine soruşturma genişletilmişti. Emniyet güçleri, yoğun bakımdan çıkan H.A.'nın ifadesi doğrultusunda, Narlıdere'deki bir eve düzenledikleri operasyonda, düdüklü tencere içine kurulan düzenekle sahte içki imal edildiğini tespit etmişti. Sahte içkiyi litrelik pet şişelerle piyasaya sürdüğü ve bu suçtan poliste kaydının bulunduğu öğrenilen Veysel G. gözaltına alınmıştı. Veysel G. hakkında "olası kastla adam öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı. - İZMİR
İzmir,Adli Tıp
03 Aralık 2018 Pazartesi 12:28