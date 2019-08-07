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Adliye çalışanı evinde ölü bulundu

ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ (42), evinde ölü bulundu.

07.08.2019 23:43 Adliye çalışanı evinde ölü bulundu
ŞANLIURFA'nın Birecik ilçesinde, adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ (42), evinde ölü bulundu.
Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. Adliyede şoför olarak çalışan Diyar Demirtuğ'un sabah adliyedeki işine gitmemesi üzerine, çalışma arkadaşları, mesai çıkışı evine gidip kapıyı çaldı. Ailesi tatil için Ankara'ya gittiği için evde yalnız olan Demirtuğ'un kapıyı açmaması üzerine arkadaşları polis ve itfaiyeye haber verildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kapıyı açarak içeri girdiğinde Demirtuğ'u hareketsiz yatarken buldu. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Demirtuğ'un hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerindeki incelemenin ardından Demirtuğ'un cansız bedeni kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere morga götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.



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Kaynak: DHA

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