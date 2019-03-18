Adliye Çalışanlarından Kan Bağışı

Kaynak: AA

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi ile Türk Kızılay iş birliğiyle düzenlenen "Bölge Adliye Mahkemesinde Bağışlanan Her Kan, Kurtarılan 3 Candır" kan bağışı kampanyası kapsamında, adliye çalışanları kan verdi.İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi D Blok Zemin kata kurulan Kızılay'ın kan merkezinde gerçekleştirilen kampanyaya, Başsavcı Metin Sarıhan, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu, Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Uzman Dr. İlhan Birinci ile adliye personeli katıldı.Başsavcı Sarıhan, Kızılay'ın kamuoyu nezdinde bilinen en önemli faaliyetinden birinin, ülkesindeki kan ihtiyacının karşılanmasını sağlamak olduğunu ifade ederek, "İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi olarak bizler de bu çerçevede Kızılay'ımızın Kartal Şubesi ile irtibata geçerek, bugün ilkini gerçekleştirdiğimiz kan bağışı etkinliğini düzenlemiş bulunuyoruz. Bundan sonraki dönemlerde de bu etkinlikleri devam ettirme gaye ve inancındayız." şeklinde konuştu.Kan vermenin gönüllülüğe dayandığını ifade eden Sarıhan, her gün yaklaşık 9 bin kişinin kana ihtiyaç duyduğunu, bu nedenle de böyle etkinlikleri devamlı kılmanın önemine işaret etti.Konuşmasında, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümüne de değinen Sarıhan, "Çanakkale Savaşlarında şehit düşen kahraman ecdadımıza ve bu vesileyle tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor, minnet ve şükran duygularımızla yad ediyoruz." dedi.Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Murat Boylu da 2 hafta önce mide ameliyatı olduğu için kan verememenin mahcubiyetini yaşadığını dile getirerek, "İnşallah süre dolduğunda ilk yapacağım iş kan bağışı olacaktır. Ben de birkaç kez yakınlarımın hastalığı sebebiyle kan arama meşakkatiyle karşı karşıya kaldığımdan, kan bulmanın ne kadar zor bir iş olduğunu birebir yaşadım. Dolayısıyla kan bağışında bulunacak değerli arkadaşlarımı tebrik ediyorum." diye konuştu.Türk Kızılay Kuzey Marmara Bölge Kan Merkezi Müdürü Uzman Dr. İlhan Birinci ise, "İstanbul'un Anadolu Yakası'nda yılda yaklaşık 200 bin ünite kan toplayarak, bölgemizdeki 100'e yakın hastanemizin kan ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz. Tek kaynağı insan olan kanın, başka türlü elde edilemeyen kanın, ihtiyaç sahibi hastalara ulaştırılması konusunda bizlere verdiğiniz destek için hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum." dedi.Konuşmaların ardından Uzman Dr. Birinci tarafından Başsavcı Sarıhan ile Bölge Adliye Mahkemesi Başkanı Boylu'ya kampanyaya verdikleri destekten dolayı plaket verdi.