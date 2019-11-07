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Adliye çalışanlarından kan bağışı

Mardin Adliyesi çalışanları, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.

07.11.2019 10:14 | Son Güncelleme: 07.11.2019 10:16
Mardin Adliyesi çalışanları, Türk Kızılay'a kan bağışında bulundu.
Türk Kızılay tarafından Mardin Adliye Sarayında kurulan stantta kan bağışı kampanyası düzenlendi.
Mardin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş'ın da katıldığı etkinlikte hakimler, savcılar, avukatlar ve yargı personeli kan bağışında bulundu.
Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı İdari İşler Müdürü Aykut Yücel, kan bağışında bulunmanın önemine dikkati çekerek, şartları uyan herkese bağışta bulunmalarını tavsiye etti.
Cumhuriyet Başsavcılığı olarak Türk Kızılay ile 6 ayda bir düzenli olarak kan bağışı etkinliği düzenlediklerini belirten Yücel, şunları kaydetti:
"6 ayda bir yurdumuzun kan ihtiyacının karşılanması açısından böyle bir program düzenlemekteyiz. Bu program ile duyarlılığı ve bağışçı sayısını artırmaya çalışmaktayız. Şu anda belirlediğimiz hedefe ulaşamadık. Ancak her geçen dönem bağışçı sayımızı biraz daha artırmaktayız. Maalesef ülkemizde kan, kök hücre ve organ bağışı yetersiz bilgilendirmeden dolayı yeterli düzeyde değil. Bu konuda elimizden geldiğince adliyeye gelen vatandaşlarımıza kan, kök hücre ve organ bağışı ile ilgili bilgi aktarmayız."
Adliye çalışanlarından kan bağışı

Kızılay, Mardin, Güncel

Kaynak: AA


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