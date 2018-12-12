Adliye'de "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" Semineri

12 Aralık 2018 Çarşamba 14:05



12 Aralık 2018 Çarşamba 14:05

Elazığ'da adliye personeli 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele' semineri verildi.Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı kapsamında Elazığ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne tarafından Adliye personellerine kadına yönelik şiddetle mücadele semineri gerçekleştirildi. Elazığ Adliyesi Konferans salonunda düzenlenen seminerde Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdür Vekili Nevin Evliyaoğlu ve ŞÖNİM personeli sosyal çalışmacı Muhammet Melik Alev konuşmacı olarak yer aldı.Kadına şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla il genelinde çeşitli eğitimler düzenlediklerini ifade eden ŞÖNİM Müdür Vekili Nevin Evliyaoğlu, "Amacımız kadına şiddete dur diyebilmek. Yeryüzünde hiçbir canlı nedeni ne olursa olsun şiddeti asla hak etmemektedir. Doğumdan ölümüne kadar hayatın her anında varlığını bize hissettiren bizi biz yapan kadınlarımızın çok daha saygı gördüğü ve sevgi dolu bir yaşamda yaşamalarını temenni ediyorum" dedi.2018 2020 il eylemi kapsamında kadına şiddeti azaltmak için eğitimlerinin devam ettiğini ifade eden Sosyal Çalışmacı Muhammet Melik Alev ise, "Amacımız toplumda kadına yönelik şiddet farkındalığını arttırmak bu bilinci kazandırmak. Bu çerçevede yapmış olduğumuz eğitimler sürecek. Umarım topluma faydalı eğitimler olur bizde amacımıza ulaşmış oluruz"ifadelerini kullandı.Seminere Baro Başkanı Mustafa Yentür, avukatlar ve personeller katıldı. - ELAZIĞ