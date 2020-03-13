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Adliye'de koronavirüs önlemi

İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yaptı.

13.03.2020 12:34 | Son Güncelleme: 13.03.2020 12:36
Adliye'de koronavirüs önlemi
İstanbul Adalet Sarayı'nda koronavirüs tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı hijyen ekipleri, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında Çağlayan 'daki İstanbul Adalet Sarayı'na geldi. Bugün saat 11.00 itibariyle adliyeye gelen 16 ekip, günde binlerce kişinin giriş-çıkış yaptığı yerlerde ilaçlı su ile dezenfekte işlemi uyguladı. Adliyenin girişindeki X-Ray cihazlarından, mahkeme kalemlerine kadar adliyenin tüm noktalarında uygulanan dezenfekte çalışmaları gün boyu sürecek.

Öte yandan gerekli olduğu takdirde, dezenfekte çalışmasının yarın da sürebileceği öğrenildi. - İSTANBUL
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?

Kaynak: İHA

Etiketler : İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan, 3. Sayfa

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