Adliye kavşağı için düğmeye basıldı

Bursa'da ulaşım sorununun ortadan kaldırılması amacıyla yol genişletme ve yeni yollar, akıllı kavşaklar, toplu ulaşımı teşvik, raylı sistem sinyalizasyon optimizasyonu gibi çalışmaları aralıksız sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da trafiğin tıkanan damarlarını yeni köprülü kavşaklarla aşmayı planlıyor. Yeni adliye binasının da taşınmasıyla birlikte yakın doğu çevre yolunun İstanbul Caddesi'ne bağlantı noktasındaki trafik yükü her geçen gün artarken, Büyükşehir Belediyesi bu sorunu iki luplu kavşak ile çözüme kavuşturacak.

Proje çalışmaları başladı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, hem Adliye Kavşağı'nın yapılacağı alanda hem de Fen İşleri sahası içindeki yeni ek hizmet binasının inşaatında incelemelerde bulundu. Acemler'deki BUSKİ içinde Ulaşım Daire Başkanlığı,Fen İşleri Daire Başkanlığı ve Park Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı Kent Estetiği Şube Müdürlüğünün bulunduğunu dile getiren Başkan Aktaş, orada bulunan 400'e yakın Büyükşehir personelinin de ciddi bir yoğunluğa neden olduğunu hatırlattı. Hizmet binalarının yüzde 60'lık bölümünün tamamlandığını ve Nisan, Mayıs gibi çalışmaları tamamlamak istediklerini ifade eden Başkan Aktaş, "Bu bölge lokasyon olarak adliye sarayının da faaliyete geçmesiyle önem kazandı. Biz bir otopark düzenlemesi hayata geçirdik ama emniyet binaları yükseliyor. Hemen arkada bizim de paydaş olduğumuz Gökmen Uzay ve Havacılık Merkezi var. Yine Bilim ve Teknoloji Merkezi'miz var. Fuar alanı da düşünüldüğünde Yalova yoluna yeni kestirme yol yapılması, beraberinde adliye kavşağının yerinde tasarlanmasıyla alakalı bir süreci başlattık. Kavşağın bir lupu belediyemize ait 14 dönüm alan üzerinde olacak. Diğer lup içinse kamulaştırma yapılacak. Proje ve planlama çalışmalarına başladık. Yeni yılla birlikte çalışmalara başlamak istiyoruz. Ciddi tıkanıklığa neden olan bu bölgeyi tamamen rahatlatmış olacağız" diye konuştu.