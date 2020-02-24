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Adliye Mahallesi'nin içmesuyu altyapısı yenileniyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Arifiye Adliye Mahallesi'nin içmesuyu altyapısını yeniliyor.

24.02.2020 16:20 | Son Güncelleme: 24.02.2020 16:20Adliye Mahallesi'nin içmesuyu altyapısı yenileniyor
Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Adliye Mahallesi'nin içmesuyu altyapısını yeniliyor.

Bu kapsamda 5 kilometre uzunluğundaki çalışmalar neticesinde bölgeye hem kaliteli içmesuyu ulaştırılacak hem de kayıp kaçak oranı en aza indirilecek. SASKİ Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Bölgenin yaşadığı su problemlerini tamamen ortadan kaldırmayı hedeflediğimiz projemizin çalışmalarını başlattık. Proje kapsamında Adliye Mahallesi'ne yerleştireceğimiz 2 adet vana sayesinde bölgeyi ikiye bölerek su kesintisi problemini de ortadan kaldıracağız. Yüzde 20 oranında yapımı tamamlanan projede çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bin metrelik kısmını tamamen yenilediğimiz hattı şimdilik 40 abonemizin hizmetine sunduk. Mahallenin geri kalan kısımlarına da kaliteli ve kesintisiz içmesuyu hizmetinin verilmesi için ekiplerimiz özveriyle çalışmalarını sürdürüyor" ifadelerine yer verildi. - SAKARYA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Arifiye, Güncel

Kaynak: İHA

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