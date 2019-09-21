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Adliye nezaretinde intihar etti

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, cezaevine götürülmek üzere adliye nezaretinde bekletilen Erdoğan Ş., kendisini asarak yaşamına son verdi.

21.09.2019 19:08Adliye nezaretinde intihar etti

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, cezaevine götürülmek üzere adliye nezaretinde bekletilen Erdoğan Ş., kendisini asarak yaşamına son verdi.

Olay, sabah saatlerinde, İzmir Adliyesi'nde meydana geldi. 'Kasten yaralama' suçuyla getirildiği adliyede hakkında tutuklama kararı verilen ve nezarette cezaevine götürülmek üzere bekletilen Erdoğan Ş., kendisini astı. Durumun fark edilmesi üzerine, sağlık ekiplerince ambulansla Ege Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Erdoğan Ş., doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.


İzmir Adliyesi, Bayraklı, Sabah, Güncel

Kaynak: DHA

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