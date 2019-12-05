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ADLİYE ÖNÜNDE ATEŞ EDEN MAGANDA TUTUKLANDI

İSTANBUL Adalet Sarayı'nın önünden otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş açan ve yanındaki kadına, "Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi'ni çek" diye bağıran Emrullah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

05.12.2019 15:57 | Son Güncelleme: 05.12.2019 15:57ADLİYE ÖNÜNDE ATEŞ EDEN MAGANDA TUTUKLANDI
İSTANBUL  Adalet Sarayı'nın önünden otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş açan ve yanındaki kadına, "Herkes akıllı olacak, Çağlayan Adliyesi'ni çek" diye bağıran Emrullah K. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Emrullah K'nın havaya ateş açtığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Otomobiliyle geçtiği esnada elindeki silahla havaya ateş eden şüpheli Emrullah K., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti. Savcılığa çıkarılan şüpheli, "Korku, kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde ateş etme" ve "Ruhsatsız silah bulundurma" suçlarından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Savcılığın sevk yazısında, silahın kurusıkı silahlarda olması gereken alev gizleyeninin bulunmadığı, olayın gerçekleştiği yer itibariyle büyük yerleşim alanları ile seyreden trafiğin içerisinde kaldığı ve İstanbul Adalet Sarayı'nın yan yolunda kaldığı kaydedildi.

Görüntülerde şüphelinin, "Herkes akıllı olacak, Şişli Adliyesi'ni çek, Çağlayan Adliyesi'ni çek, çek adliyeyi" şeklinde söylemlerinin bulunduğunun yazıldığı sevk yazısında eylemindeki kastın yoğunluğu ile bu eylemlerin yer itibariyle kişilerde korku kaygı ve panik oluşturabilecek şekilde gerçekleştirilmiş olduğu belirtildi.

Şüpheli Emrullah K. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Görüntü Dökümü:

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-Havaya ateş etmesi

-Şüphelinin adliyeye sevki


- İstanbul

Çağlayan Adalet Sarayı, Çağlayan Adliyesi, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

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