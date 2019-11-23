Haberler » 3. Sayfa » Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama - Haber

Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama

Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklamaBATMAN - Batman'da, adliye önünde bir kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.

23.11.2019 14:29 | Son Güncelleme: 23.11.2019 14:31
Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama
BATMAN - 'da, adliye önünde bir kişinin öldürüldüğü, 4 kişinin de yaralandığı kavganın zanlıları baba ve oğlu tutuklandı.
Edilinen bilgiye göre, arazi anlaşmazlığı için Batman Adliyesi önünde davanın tarafları arasında duruşma öncesi çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu, silahla ateş ederek 30 yaşındaki Abdulaziz Özerdem'i öldüren ve 4 kişiyi yaralayan M.A. ile oğlu N.A.'nın emniyetteki işlemleri tamamlanarak mahkemeye sevk edildi.
Zanlılar M.A. ile oğlu N.A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adliye önünde çıkan arazi kavgasına 2 tutuklama

Batman, 3. Sayfa

Kaynak: İHA


HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:43 Limon yüklü kamyon alev alev böyle yandı
15:42 Kuzey Marmara Otoyolu inşaatında iskele çöktü: 3 işçi göçük altında kaldı
15:30 Bath'den bir bingo daha
15:29 Bitcoin Safiye'ye 200 bin TL kaptırıp intihar eden hemşirenin cenazesi alındı
15:27 Esenyurt'ta 4 katlı binanın elektrik panosundan yangın çıktı.
13:40 Çalışmaya devam ettikçe kimlerin emekli maaşı azalıyor? İşte merak edilen sorunun yanıtı
11:53 Yere düşen yaşlı amcanın cebindeki parayı çalan zanlı yakalandı
11:27 Yarı çıplak adam aldattığı karısına ağaç tepesinde yakalandı
11:24 70 milyon TL ikramiye isabet eden biletin sahibi ortaya çıktı! Ancak bileti kaybetmiş
08:45 Hadise'nin gözyaşlarına boğulduğunu gören Acun Ilıcalı çekimi iptal etmek istedi
23:45 Vatandaş, Bakan Kurum'a camide yerini vermedi: Burası Allah'ın evi
21:34 Taksicilerin kavgası kanlı bitti: 1 ölü
18:16 Kimyasal madde ile intihara kalkıştı, 18 kişi hastaneye kaldırıldı
14:30 15 aylık bebek su dolu kovaya düşerek boğuldu
23.11.2019 16:02:29