Adliye Önünde Çıkan Kavganın Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi

Kaynak: DHA

Zonguldak Adliyesi önünde, dava sonrası taraflar arasında çıkan kavgada Selçuk Koçaklı'nın(33) tabancayla ateş edilerek yaralanmasıyla ilgili 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.Olay, dün öğle saatlerinde Zonguldak Adliyesi önünde meydana geldi. İddiaya göre, iki taraf arasındaki dava sonrası adliye önünde tartışma yaşandı. Bir tarafın bulunduğu kamyonet, adliye önünde durarak karşı tarafla kavga etmeye başladı. Güvenlik kamerasına da yansıyan olayda, H.K. belindeki tabancayı çıkararak kentte yerel bir gazetede spor muhabiri olarak görev yapan karşı taraftaki aileden Selçuk Koçaklı'yı karnından vurdu. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nde ameliyat edilen Selçuk Koçaklı'nın hayati tehlikeyi atlattı.Polis, olayla ilgili H.K. ve kavgaya karışan 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.